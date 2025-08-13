Mauro Castillo es el primer artista afrolatino en grabar un disco en la Casa Blanca

Mauro Castillo es hijo de Cali, criado en Prados del Sur, un barrio popular donde se entrelazan las historias de migrantes de todos los rincones de Colombia. Creció en medio de diferentes sabores y ritmos. Desde pequeño fue curioso, de esos que desarmaban licuadoras no por travesura, sino por el deseo de entender cómo funciona el mundo. Abría grabadoras con la esperanza de descubrir la magia que hacía sonar la música, mientras que por las ventanas de su casa se colaban los ecos de la salsa, el bolero y todos los sonidos que formaban la identidad sonora del entorno que lo rodeaba.

Allí fue donde Mauro fue aprendiendo que la vida -al igual que la música- se construye con paciencia, trabajo y, sobre todo, con el corazón. Décadas después ese niño, que sabía que cumpliría sus sueños, hizo historia con un homenaje a su cultura y sus raíces. “Ha sido una experiencia maravillosa poder grabar este disco en vivo desde la Casa Blanca. “Live From The White House” ha sido algo maravilloso”, dijo con una sonrisa que desborda orgullo y humildad.

Así fue la experiencia de Mauro Castillo cantando en la Casa Blanca

Todo comenzó con una invitación durante el Mes de la Historia Afroamericana, cuando la Casa Blanca quiso rendir homenaje a la contribución de los afrolatinos en la construcción de Estados Unidos. Castillo fue el elegido para llevar su arte: “Invité a músicos muy especiales y muy representativos de toda Latinoamérica, y, ¡qué bueno haber podido grabar este disco con la mejor tecnología! Fue una experiencia magnífica para todos, la función de uno como músico es inspirar a que la gente transforme sus vidas de alguna manera”.

Mauro Castillo en la Casa Blanca. Fotografía por: Cortesía Roma Vista Photography. IG: @romavistaphotography

Comprender la magnitud de lo que logró lo llena de orgullo, pues desde que era un niño comprendió que los sueños no se cumplen solos: “Todavía hay espacios con los procesos que tienen que ver con la ilusión que uno tiene cuando está pequeño, que es llegar a lugares con su propio esfuerzo y a través de lo que aconseja la familia: estudiar, echar para delante y ser muy constantes. Esto tiene que ver con un sueño que he tenido y cómo me he preparado para que las oportunidades me encuentren justamente así, preparado. Es un acto de amor este disco. Me siento contento de llevar una buena bandera de lo que somos como seres humanos en este lado del planeta, en Colombia”.

El álbum, que fue grabado con tecnología de punta, reúne a músicos destacados de toda Latinoamérica. “Suena muy bueno, increíble y estoy feliz de poder contar esto. El arte sigue funcionando, y si te haces bueno y te llenas tu corazón, seguramente la gente lo nota, así como lo notó un portavoz de la Casa Blanca en un lugar donde estaba llevando la marimba de chonta por primera vez. Siento que esto es necesario decirlo, porque a veces la esperanza se empieza a ir y la esperanza nunca se puede ir, ni la fe, ni la confianza, esto es parte de esto. Qué bueno que se sepa y que se sienta que aquí estamos haciendo algo que tiene que ver ciento por ciento con lo que somos, con nuestra cultura y con el arte. Fue un momento mágico, para mí significa un escalón más en mi carrera. Este disco es histórico, hace 50 años no se grababa desde la Casa Blanca, soy el único afrolatino en grabar desde allá, y para mí esto es gigantesco, es mostrarle al mundo de lo que estamos hechos, de lo que tenemos para dar. Ahí canto como tenor de ópera, con la marimba”.

Raíces que no se olvidan

Más que solo música, este proyecto también representó una reafirmación personal: “Todo esto es lo que nos pone los pies en la tierra, lo que nos dice que podemos avanzar muchísimo sin necesidad de cambiar nuestra composición, siendo flexibles a aprender de otros lugares, pero no necesariamente tenemos que convertirnos en otra persona para lograr lo que necesitamos, eso me llena mucho de orgullo, seguir siendo el mismo caleño, el mismo colombiano que se ha dejado seducir por otras culturas de este mismo país”.

¿Música o actuación?

Además de su carrera musical, Mauro Castillo ha forjado un camino sólido como actor. Su versatilidad lo ha llevado desde los escenarios musicales hasta los sets de televisión y cine. En este momento está grabando en Canadá escenas para una serie de Hollywood, donde sigue representando con orgullo sus raíces colombianas y afrolatinas. “Para mí es un honor estar representando lo que soy y lo que tenemos acá”.

Desde el principio de su carrera, Mauro recibió sugerencias para que se limitara a “lo suyo”, pero él decidió aventurarse por las dos facetas que siempre ha amado. “Mucha gente me decía cuando estaba empezando: ‘Zapatero a tus zapatos, tienes que mirar qué hacer’, pero era una necesidad por compartir y ver hasta dónde podía llegar como ser humano, como artista. Me encanta hacer las dos cosas en un nivel muy alto, es una gran posibilidad que me ha dado la vida, digo que es Dios, aprovechando las oportunidades, siempre muy agradecido y llevando este mensaje que todavía hay procesos limpios, que todavía te llaman porque eres bueno, todavía se puede”.

Su trayectoria, tanto en la música como en la actuación, ha sido guiada por una convicción profunda: ser fiel a sí mismo, prepararse con dedicación y permitir que el talento brille por sí solo. “He sido muy juicioso y he hecho todas las cosas de una forma autogestionada o independiente, y eso ha hecho que haya un respeto y que haya podido hacer buenos acuerdos en todo sentido. No es nada raro, nada diferente, nada fuera de lo común. No he querido jugar a parecerme en algo o a querer entrar en cierta dinámica o sistema para que me den papeles, eso no funciona, lo mejor es hacerse bueno”.