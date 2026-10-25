“Me mandé a clonar”, Elizabeth Loaiza revela su nuevo proyecto. ¿De qué se trata?

La modelo, ex reina y generadora de contenido Elizabeth Loaiza aseguró que está desarrollando una iniciativa para elaborar una muñeca que tendrá su cara y que servirá de compañía para personas que se sienten solas. "Me mandé a clonar", comenzó diciendo sobre el asunto.

Loaiza explicó que su rostro será clonado para este artículo que podrá sostener conversaciones tanto en inglés como en español. La mencionada muñeca operará con Inteligencia Artificial. Anticipó que no se trata de un artículo inflable como otras de su tipo.

Según su testimonio ella viajará a las Vegas este domingo donde desarrollarán la muñeca que será de silicona y tendrá tamaño real. Estima que cuando esté lista salga a un costo de 25.000 dólares la unidad, lo cual equivale a unos 80 millones de pesos colombianos.

La modelo anticipó que cuando habla de clonación no se refiere a una de carácter biológico, sino a que la figura reproducirá exactamente su rostro y su cara y que podrá mover los ojos y la boca cuando interactúe con su dueño.

"Es como tocarte a ti", Elizabeth Loaiza sobre su muñeca

“Es una muñeca de silicona, no tiene látex ni materiales inflamables. Tú la tocas y es como tocarte a ti. Tiene vagina, tiene ano, tiene todo, mi cuerpo lo tiene y la cara es 100% clonada, toda, y va a tener inteligencia artificial (con) conversaciones en español y en inglés, con mi voz. La puedes sentar a comer contigo”, dijo Loaiza en la entrevista que sostuvo con ‘Los 40’.

Se refirió a su creación como una ayuda para las personas que se sientan solas y la adquieran: “Puedes sentarla a tu lado, hablándole (…) Hay gente que es muy solitaria y se quiere sentar con Elizabeth Loaiza. Entonces voy a estar yo en mi muñequita, en mi muñequita clonada ahí al lado”.



El método de venta según señaló será por internet. Loaiza indicó que existía la posibilidad de realizar este trabajo en China, pero escogió Estados Unidos, a pesar de que cuesta el triple por su calidad.

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