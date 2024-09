“Me trasquilé”: Luisa Fernanda W mostró el error que cometió con sus cejas

Sorprendidos quedaron los seguidores de Luisa Fernanda W en la noche del lunes, cuando compartió un video en el que enseñó a sus seguidoras la forma en que ella se maquilla las cejas y algunos notaron algo extraño en esta parte de su cara.

Te puede interesar: Cristian Better habló sobre sus diferencias con Peter Manjarrés por una canción

Luisa Fernanda W, quien tiene un gastrobar y es dueña de su propia marca de maquillaje, aprovechó la ocasión para hacer un anuncio ¿De qué se trata? Fotografía por: Instagram Luisa Fernanda W

¿Qué le pasó a Luisa Fernanda W?

Horas después de compartir su publicación en Instagram, la influenciadora antioqueña respondió por medio de unas historias a todos aquellos que le preguntaron qué le pasó en las cejas.

Fue entonces cuando Luisa Fernanda W decidió mostrarse al natural para admitir que, recientemente, cometió “el error” de depilarse ella misma y los resultados no fueron los que esperaba.

“Aquí no tengo ni una gota de maquillaje y les voy a contar algo. En mi último reel me preguntaron: ‘Oye, Luisa ¿Qué te pasó en las cejas? ¿Por qué tienes tan delgaditas las cejas? ¿Qué te vas a arreglar si ni cejas tienes?’ ¡Qué tal! Cejas sí tengo, solamente que me trasquilé. Ustedes saben que yo siempre me hago las cejas en un estudio, pero esta vez cometí el error de depilarme sola. Siempre lo hacía en momentos de crisis, pero esta vez me quedó una ceja más trasquilada que la otra y no tuve más opción que hacérmelas así”, dijo la también empresaria, quien planea casarse con el cantante Pipe Bueno en próximos meses.

Luisa Fernanda W concluyó su aclaración al anunciar que, contrario a la tendencia que lució durante los últimos años, de ahora en adelante se dejará crecer las cejas, “así sea tedioso ver esos pelos creciendo”. Además, advirtió que no es la única zona de su rostro que ha sufrido algunos cambios.

“No hay nada mejor que tener las cejitas naturales, entonces me las voy a dejar crecer. Pero eso no es lo peor del cuento y es que, si se dan cuenta, con el encrespador de pestañas ya me estoy haciendo unos huequitos ¡O sea que también me moché las pestañas! (...) Yo no me siento fea, pero ajá... es que uno sin cejas ni muchas pestañas se ve como raro, ¿no?”, expresó.

¿Cuándo se casan Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó la influenciadora a través de su cuenta de Instagram, sus curiosos seguidores aprovecharon para resolver varias dudas del compromiso, como la fecha en que se llevará a cabo.

“La fecha exacta aún no se las daré, pero lo que sí les confirmo es que no será este año”, expresó Luisa Fernanda W, con lo cual dio a entender que se convertirá en esposa de Pipe Bueno en 2025.

No te pierdas: Alejandra Azcárate y Endry Cardeño se reconciliaron tras pelear y bloquearse en redes

Minutos más tarde, la influenciadora aseguró que tampoco se han elegido a los padrinos de boda, aunque advirtió que deberán solucionar este tema lo más pronto posible. Además, desmintió que vayan a hacer un ‘matrimonio secreto’: “Pipe y yo somos personas súper expuestas, así que no es tan sencillo planear una boda privada. Lo que sí les digo es que, privada o pública, lo único realmente importante es hacer una boda cargada de amor, rodeados de las personas que amamos y, por supuesto, de la mano de Dios”.