Shakira protagonizó emotivos momentos en Argentina: el homenaje a Cerati y sus hijos en tarima

La gira de Shakira avanza por Argentina con dos conciertos ya cumplidos en el Estadio Vélez Sarsfield —el 7 y 9 de diciembre— y una tercera fecha programada para este 11. Su paso por Buenos Aires no solo ha reunido multitudes, también ha dejado escenas que trascendieron el escenario, desde el homenaje a Gustavo Cerati hasta la aparición de sus hijos Milan y Sasha en una de las funciones.

El homenaje de Shakira a Gustavo Ceratti

En la primera noche de su serie de conciertos en Buenos Aires, la colombiana detuvo su repertorio habitual para rendir homenaje a Gustavo Cerati. Lo hizo para interpretar Día Especial, tema que compusieron juntos y que la artista no tocaba en vivo desde 2007.

Durante la canción, las pantallas del estadio proyectaron imágenes del fallecido ícono del rock que, junto a su voz grabada, simularon una suerte de dueto entre ambos. Mientras eso sucedía, Shakira compartió unas palabras emotivas: “Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre”.

El efecto en el público fue inmediato: los miles de asistentes respondieron con aplausos y gritos coreando “Cerati, Cerati”, en una mezcla de nostalgia, emoción y respeto que transformó ese momento en uno de los más intensos y comentados de la noche.

“Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré, con el que siempre que estuvimos juntos y me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre”, agregó Shakira como descripción al video que publicó en sus redes sociales.

Milan y Sasha dijeron “presente” en concierto de Shakira en Buenos Aires

Durante su segundo concierto en la capital argentina, la cantante de 48 años sorprendió al público al invitar a sus hijos, Milan Piqué y Sasha Piqué, a subir al escenario para interpretar junto a ella la canción Acróstico.

La presentación se llevó a cabo en el estadio Estadio Vélez Sarsfield, ante unas 50.000 personas, y se convirtió en la primera vez que los niños comparten tarima con su madre en un show en vivo. Por esta razón, para muchos de los presentes este detalle no solo fue una sorpresa, sino una manera de incluir al público con su vínculo más íntimo.

“Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse”, concluyó Shakira sobre este emotivo momento.