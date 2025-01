Mel Gibson cuestionó al Papa y dio polémicas declaraciones sobre el cáncer

Desde que Mel Gibson lanzó la película ‘La pasión de Cristo’, que dirigió y produjo, ha sido bastante elocuente a la hora de hablar de sus opiniones. El actor, que se refiere tanto a temas políticos, como a los artísticos y religiosos, vuelve a generar polémica.

Fue en recientes declaraciones que dio, a lo largo de más de dos horas a ‘Joe Rogan Experience’, un pódcast reconocido por sentar a las celebridades a hablar de temas profundos, que no se calló su posición sobre todo lo que le preguntaron.

Por supuesto, habló de su carrera, lo que viene, algunas anécdotas en los sets, pero lo que ha desatado una ola de críticas, aunque también algunos lo han apoyado, son sus declaraciones sobre temas alejados del entretenimiento como la religión católica, el cáncer e incluso, los incendios en Los Ángeles.

¿Qué dijo Mel Gibson sobre la religión católica y el Papa?

El director de cine y actor de emblemáticas películas como ‘Corazón valiente’ o ‘Arma mortal’ de 69 años, que dijo haber nacido en un hogar católico, hizo serios cuestionamientos contra la iglesia mencionando que “encubrió a personas que son abusadores de menores”. Luego detalló: “Las instituciones fueron instituidas por Cristo, pero eso no significa que no pueda tener fallas y hay una escuela de pensamiento que dice que ya no es lo que pretende ser, que se alejó de lo que era”, dijo y señaló que se hicieron “reformas” que, según él, no necesariamente estaban en coherencia con cómo eran las cosas antes.

Sobre el Papa Francisco hizo fuertes declaraciones. “Ahora tenemos un Papa que trajo un ídolo sudamericano a la iglesia para adorar. La Pachamama. Es como una diosa sudamericana”, mencionó el actor que enseguida, consideró que el Sumo Pontífice argumentó su acción y “dijo con palabras ambiguas que todas las religiones son tan buenas como las demás”, algo que el actor considera una negación de la fe: “Pero si esa es su afirmación… incluso le hicieron una ceremonia. Es apostasía…”.

Gibson recordó que ahondó en la historia misma de Jesús cuando abordó la película y también se sintió cuestionado.

“Mi opinión era que todos somos responsables de esto, su sacrificio (el de Jesús) fue por toda la humanidad, por nuestros males y por todas las cosas de nuestra naturaleza caída”, dijo destacando que hacer la cinta fue una especie de “redención”

Mel Gibson habló de cáncer, comunidad médica lo acusó de irresponsable

Otro aspecto que abordó, recibiendo la crítica de voceros de la comunidad médica, fue el cáncer. El actor mencionó que tenía tres amigos que fueron diagnosticados con este mal en etapa 4 y “ahora no tienen cáncer”. Aseguró que se habían curado con fármacos como ivermectina y fenbendazol, medicamentos antiparasitarios.

Estas declaraciones encendieron la polémica de la comunidad experta científica que recordó que no existen estudios que avalen estas aseveraciones y tacharon de irresponsable al actor por sus palabras, que pueden crear esperanza en pacientes o familias de pacientes sin ninguna base real, científica y sólida.

Sobre los incendios que estaban ocurriendo en Los Ángeles, cuando el actor daba la entrevista en Austin, Texas, señaló como uno de los responsable al gobernador Gavin Newsom señalando que no ha cumplido con las promesas hechas para prevenir los incendios y cuidar bosques, en cambio se ha gastado el dinero en otros asuntos.

“En 2019, creo que Newsom dijo: ‘Voy a cuidar el bosque y a mantenerlo’ y hacer todo ese tipo de cosas. Creo que todos nuestros dólares de impuestos probablemente se destinaron al gel para el cabello de Gavin. Es triste. El lugar está en llamas”.

Al regresar a California, Gibson tenía la esperanza de que su propiedad no hubiera mayores daños, pero fue devastada por las llamas.

