Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, reveló detalles de su ruptura con Mateo Carvajal

Melina Ramírez es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, en parte gracias a sus cuatro temporadas en Yo me llamo, concurso musical de Caracol Televisión en el que ejerce como una de las conductoras principales. Su presencia constante en pantalla ha despertado el interés del público por conocer aspectos de su vida fuera de cámaras.

Aunque la caleña suele ser reservada con este tipo de temas, en días recientes concedió una entrevista en la que habló sobre su ruptura con Mateo Carvajal y sobre el embarazo de su hijo Salvador, quien cumplió seis años en julio pasado.

Así vivió Melina Ramírez la ruptura con Mateo Carvajal, mientras esperaba a Salvador

En conversación con El club del caos, la presentadora de Yo me llamo recordó que su embarazo estuvo marcado por una ruptura sentimental que cambió por completo su panorama. La separación de Mateo Carvajal, padre de su hijo, coincidió con una etapa llena de cambios físicos y emocionales propios de la gestación, lo que incrementó la complejidad del momento que atravesaba.

“Mi proceso del embarazo fue súper difícil, yo me separé estando en embarazo. Entonces fue muy difícil porque imagínate, con todo lo que es el embarazo, el mar de emociones, todo y separándose. Digamos que fue un proceso muy complejo para mí porque en ese momento de mi vida me costó muchísimo encontrar ese norte... ese rumbo”, confesó.

A pesar de la carga emocional, Melina Ramírez aseguró que no tuvo otra opción más que continuar, impulsada por la necesidad de cuidar de su salud y la de su hijo. “Hubo mucha tristeza, pero tuve que trabajar internamente No había de otra, sino seguir adelante y lograr hacerlo. Eso es lo que hoy en día también me tiene viendo la vida con otros ojos y cada día más conectada”, señaló.

La también modelo y exreina de belleza explicó que ese periodo la obligó a replantear sus prioridades, entendiendo que el bienestar de Salvador debía estar por encima de cualquier diferencia personal con Mateo Carvajal. Por esa razón, enfocó sus energías en crear un ambiente estable para su hijo, incluso en medio de las dificultades.

Con el paso del tiempo, según dijo, logró convertir aquella experiencia en una oportunidad para fortalecerse emocionalmente: “Cuando miro atrás, entiendo que esas pruebas me enseñaron a valorar lo esencial y a entender que uno siempre puede reconstruir su vida, por más duro que parezca”.

