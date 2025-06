Melissa Gate enfureció en redes: “lo único que han hecho es burlarse de mí”

Melissa Gate fue una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de La casa de los famosos. La creadora de contenido se perfilaba como la ganadora del reality de convivencia; sin embargo, Altafulla, quien ingresó a mitad de competencia, obtuvo la mayor votación y se quedó con el millonario premio.

Tras la final del programa, los famosos volvieron a sus vidas cotidianas y, a través de sus redes sociales, han mantenido al tanto a sus seguidores sobre lo que hacen actualmente.

¿Qué pasó con Melissa Gate?

La paisa ha dividido opiniones en las redes, pues se ha mostrado molesta por no haber ganado La casa de los famosos. Tras su salida, ha revelado algunos detalles de su experiencia dentro de la casa y con sus excompañeros.

El pasado 29 de junio se llevaron a cabo los Premios Ícono en Medellín. Melissa asistió a la ceremonia donde sorprendió con su debut como cantante. Sin embargo, su presentación fue criticada por los internautas, quienes aseguraron que hizo play back,

Tras recibir todo tipo de comentarios en redes, la paisa rompió el silencio y se defendió con un fuerte mensaje. A través de una transmisión en vivo, se mostró furiosa y aclaró:

“Yo no sé cantar, es que yo no soy cantante. Yo soy influenciadora porque ustedes me pusieron así. Yo soy actriz, presentadora, y ahora le estoy dando con la música y yo, que nunca he cogido un micrófono, esa fue la primera vez que me paré en un escenario, la primera vez que cogía un micrófono para supuestamente cantar y lo único que han hecho es burlarse de mí. Vaya usted coja un micrófono, vaya usted haga una canción, a ver si es tan fácil, a ver si tan fácil estar ahí”, dijo evidentemente ofuscada.

“A mí me respetan”: Melissa Gate a sus ‘haters’

La creadora de contenido explicó qué ocurrió ese día en el escenario, donde se evidenció que cuando retiraba el micrófono de su boca, su voz se seguía escuchando. Sin embargo, afirmó que pronto revelaría detalles sobre lo que ha ocurrido con ella tras su salida del reality. “Ese día tenía nervios, estaba que me moría, ustedes no saben la ansiedad y la presión que se siente antes de uno montarse a una tarima, para que lleguen y me digan todo lo que me están diciendo, no. Son un asco, yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie, después de todo lo que me hicieron. Cuando la verdad salga a la luz y ustedes se enteren de todo lo que me hicieron, porque yo en este momento no puedo hablar, pero les contaré todo con pelos y señales. No me estoy victimizando".

Al final, envió un contundente mensaje: “tengo que estar cargando con el estigma de que me llamen drogad%&$ todo el tiempo, a ver, estuve encerrada 137 días en una casa, vaya encierre un drogad%&7 a ver cómo le va. Les demostré que yo no tengo problemas de nada y siguen hablando de mí. He demostrado con hechos la persona que soy, así que de mí van a estar dejando de hablar mie$%. Estoy cansada con ustedes, a mí me respetan, estoy cansada que me estén juzgando porque tengo tatuajes, porque luzco así. Entonces me tengo que aguantar que estén diciendo que soy borracha, que me paré en la tarima, no me he tomado un solo trago, no me han dado ni siquiera tiempo de relajarme y estar conmigo. Dejen de estar hablando lo que no es, les encanta, y si yo tomo o no tomo, a ustedes qué les importa. ¿ustedes son los que me patrocinan? Ustedes a mí no me dan nada, ¿qué les pasa? Respeten”.