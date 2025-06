Melissa Gate reveló cuánto ganaba a la semana en LCDLF: “la gente se aprovecha”

Melissa Gate se convirtió en una de las participantes más comentadas de la segunda temporada de La casa de los famosos. Desde el comienzo de la competencia, se perfiló como una de las favoritas con miras a ganar el programa. De hecho, todas las veces que estuvo en la placa de nominados reingresó a la competencia con el mayor porcentaje de las votaciones. Sin embargo, la llegada de Altafulla a mitad de competencia desestabilizó sus porcentajes y, al final, el barranquillero le arrebató el triunfo.

Su reacción a la derrota en plena final fue muy comentada, pues la creadora de contenido expresó su tristeza, ya que tenía un alto nivel de esperanza que ganaría el reality. Tras la finalización del proyecto en el que estuvo tres meses, desde el primer día hasta el último, Melissa ha concedido varias entrevistas a diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, donde ha hablado de su experiencia.

Melissa Gate en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Redes sociales

¿Cuánto ganaba Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’?

La creadora de contenido habló recientemente con Tenay Rodríguez Sánchez, una presentadora cubana quien le preguntó, entre otras cosas, sobre el salario que recibió en el reality de convivencia.

Al respecto, Melissa confesó: “fueron 5.700.000 menos deducibles, cada semana. Pregúntame cuánto tengo en mi cuenta”.

En efecto, la presentadora le dijo: “¿qué pasó con ese dinero?”, a lo que la paisa respondió con evidente decepción: “pues no sé, yo también quisiera saber. Por ahí resultaron mánagers y gente cobrando plata que yo ni siquiera sabía que tenía que pagar y entonces a veces la gente se aprovecha para ‘abrocharlo’ a uno y pues así es este mundo”.

Asimismo, se refirió a su condición económica antes de entrar a La casa de los famosos. “no tenía ni para las maletas. Estuve pidiéndoles dinero prestado a varios de mis amigos para poder irme con algunos gastos cubiertos y de pronto poderme ir con algo más de ropa, pero nada, me tocó irme con una maleta”, dijo.

Pese a que no se llevó el premio mayor, se mostró agradecida por la oportunidad y el buen trato que recibió de la producción: “este no es mi primer reality, pero sí fue el más contundente, porque es que eso era 24/7 sin contacto de nada. Para mí La casa de los famosos es como un campo de concentración para los artistas donde te enseñan, porque ahí aprendimos muchas cosas, pero también te forman. Si tú lo coges por el lado positivo, como yo, yo salí muy formada. O yo al menos me voy con las experiencias más positivas, porque ya voy súper profesional en tema de edición, cámara, todo lo que es con audiovisual".

¿Melissa Gate es autista?

En una oportunidad, en conversación con algunos de sus compañeros de la casa, la antioqueña reveló: “yo soy autista, los autistas son personas que son diferentes, se encierran en su mundo y tienen una forma de percibir el mundo muy distinta al resto. Yo no sabía que era autista y me tocó aprender a lidiar con muchas emociones y cosas”.