Melissa Gate reveló por qué decidió quitarse las prótesis de glúteos. “Fue muy duro”

La creadora de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate, sorprendió recientemente al revelar que se sometió a un procedimiento quirúrgico para retirarse las prótesis de glúteos. La decisión, según contó en una entrevista con un creador de contenido mexicano, estuvo motivada por un accidente doméstico que le generó fuertes dolores y complicaciones físicas.

Todo ocurrió en su casa, cuando resbaló en el baño debido al piso mojado. La caída provocó que las prótesis se movieran de lugar, ocasionándole un dolor intenso y persistente. “Era un dolor muy fuerte”, confesó. En un primer momento intentó reacomodarlas por su cuenta, sin éxito, lo que la llevó a acudir a especialistas que le recomendaron la extracción definitiva.

El procedimiento, explicó, lo realizó de manera privada, acudiendo incluso a un préstamo bancario para poder costearlo. La operación no solo implicó un gasto considerable, sino también un proceso de recuperación complejo y doloroso. Melissa detalló que, tras la cirugía, no podía sentarse por largos periodos y debió someterse a exámenes médicos, entre ellos una resonancia magnética, para descartar lesiones mayores. Además, sufrió un hematoma que tardó varias semanas en desaparecer.

“Fue una experiencia muy dura, tanto en lo físico como en lo emocional y lo económico”, relató. La influenciadora no dudó en calificar la colocación de las prótesis como uno de los “peores errores” de su vida, ya que no solo debió pagar por la cirugía inicial, sino también por el procedimiento de extracción, sumado a los gastos médicos posteriores.

El testimonio de Gate ha generado reacciones en redes sociales, donde varios seguidores destacaron su valentía por hablar abiertamente de un tema que muchas veces se mantiene en silencio. Otros, en cambio, señalaron que su experiencia es un ejemplo de los riesgos asociados a las cirugías estéticas y de la importancia de reflexionar antes de tomar decisiones que pueden comprometer la salud.

Melissa, quien ha sido transparente con su audiencia en diferentes etapas de su vida, aprovechó este episodio para reflexionar sobre los estándares de belleza y las presiones sociales que llevan a muchas mujeres a someterse a procedimientos invasivos. “Hoy entiendo que mi bienestar está por encima de cualquier apariencia”, expresó.

Con esta confesión, la creadora de contenido envía un mensaje claro: la salud debe ser siempre la prioridad, incluso si eso implica reconocer errores del pasado y asumir las consecuencias de decisiones tomadas en busca de la perfección estética.