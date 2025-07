Melissa Gate reveló secreto de ‘La casa de los famosos’ y despertó fuerte polémica

Melissa Gate fue una de las finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reality que reunió a figuras de las redes, el deporte, la televisión y la música. Durante su paso por el programa, la influenciadora protagonizó fuertes polémicas con Yina Calderón, quien parecía ser su principal rival dentro del formato.

Sin embargo, con el pasar de las semanas, la relación entre ambas cambió por completo. Las influenciadoras comenzaron a mostrarse más cercanas y, hacia el final del reality, sorprendieron a muchos seguidores al compartir momentos de complicidad que contrastaban con los duros enfrentamientos que habían tenido al inicio.

¿La enemistad entre Yina Calderón y Melissa Gate fue una estrategia de ‘La casa de los famosos’?

Recientemente, a través de sus redes sociales, Melissa Puerta (nombre real de la exparticipante) habló sin rodeos sobre la tensión que existió entre ella y su antigua compañera.

“Es que a Yina y a mí nos querían poner en contra, pero yo le dije a Yina: ‘No más, podemos ser amigas’”, contó Melissa Gate, despertando dudas entre los televidentes sobre si se refería a una estrategia del Canal RCN, encargado de la producción del programa.

Además, la antioqueña dejó claro que su amistad con Yina Calderón es real, pese a las críticas que ambas han recibido por este cambio de actitud: “Al que le moleste mi amistad con Yina me va a tener que soportar, porque la vieja me cae muy bien… Ustedes saben que del odio al amor hay un paso y el amor transforma a las personas. Uno no puede estar odiando a todo el mundo durante todo el tiempo”.

Las palabras de Melissa Gate no solo aclararon la naturaleza de su relación con Yina Calderón, sino que también alimentaron la polémica en redes, donde varios usuarios siguen debatiendo si las enemistades que se vieron en La casa de los famosos eran reales o hacían parte de la dinámica del show para mantener el interés del público.