Melissa Gate se fue contra el “Flaco” Solórzano: “pensé que éramos amigos”

La salida de Karina García de La casa de los famosos revolucionó no solo el ambiente dentro de la competencia, sino también afuera. Los fanáticos han dejado múltiples comentarios criticando la participación de la paisa, aunque otros le han brindado su apoyo.

¿Qué pasó con Melissa Gate y el “Flaco” Solórzano?

El pasado lunes, los famosos se enfrentaron a una nueva prueba de liderazgo, que dejó a Emiro como ganador. El creador de contenido podrá disfrutar de la inmunidad únicamente hasta mañana, pues esta semana hay doble eliminación y, por lo mismo, doble líder.

Durante la prueba, Melissa y Fernando tuvieron una diferencia por unas cajas con las que tenían que realizar la dinámica interpuesta por ‘El Jefe’. En un momento, el actor llegó donde estaba la creadora de contenido y le quitó la de ella, como parte del juego; sin embargo, a ella no le gustó y expresó su molestia.

Horas después, Fernando quiso hablar con ella para explicarle lo que había ocurrido, pero ella no lo escuchó. “Melissa te juro...”, dijo el actor cuando fue interrumpido por Melissa quien le respondió:

“Ay Fernando, no quiero hablar ahora, ¿le digo una cosa? Tengo mucha rabia y estoy muy molesta con usted, primero porque me decepcionaste, pensé que éramos amigos”.

Mientras el actor, acostado en su cama, la escuchaba, ella continuó: “en este momento yo estoy segada por la ira, entonces voy a evitar hablar contigo porque no quiero lastimarte y decirte cosas de las cuales me pueda arrepentir, yo lo único que te voy a pedir es: ‘haz tu juego, no te metas en mi juego’ que yo soy una persona suficientemente madura para asumir las responsabilidades de mis actos y para asumir mi derrota y yo estaba tan segura de mi juego que por eso hice también mi estrategia, porque no quería que tú ganaras, quería que ganara Emiro"; agregó.

Pese al tenso momento que vivieron, luego hablaron con más calma y arreglaron las cosas. “La intocable pues. Bien crecida está”, “esa amistad de esos dos será eterna, ellos son felices tratándose mal”, “no me gusta que Meli trate así al flaquito”, “esta mujer se cree intocable”, “ay flaco Melissa lo tiene estudiado con sus estrategias”.