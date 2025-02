Melissa Martínez habló de su situación sentimental, pero confundió a muchos

Tras su separación de Matías Mier, la vida sentimental de Melissa Martínez ha sido de gran interés para sus seguidores. Desde entonces, la presentadora no se ha vuelto a mostrar públicamente en una nueva relación amorosa, aunque en redes sociales han surgido rumores de un supuesto noviazgo. De hecho, el año pasado publicó una foto abrazada con un misterioso hombre, a quien no le mostró el rostro, por lo que nunca se supo de su identidad. Muchos de sus seguidores interpretaron como indicios de un nuevo amor esa fotografía, aunque no reveló la identidad de la persona en cuestión.

La periodista deportiva ha sido muy reservada con su vida personal. En algunas entrevistas se ha referido a su ruptura con Matías, quien actualmente, está casado con Valentina Rendón, madre de su primer hijo. “Es un capítulo en donde he perdonado mucho, he sanado. Creo que todo tenía que pasar así, no con ese marco, con esos titulares y esa exposición en redes sociales... Entendí que no debo exponer toda mi vida íntima en mis redes sociales y eso me ha blindado”, dijo el año pasado en una entrevista, respondiendo a quienes se preguntan por qué no volvió a publicar nada de su vida sentimental.

Periodista y presentadora de noticias RCN. Fotografía por: Cristian Garavito

¿Melissa Martínez sigue soltera?

La reconocida presentadora deportiva Melissa Martínez ha suscitado una serie de especulaciones y confusiones respecto a su vida amorosa. A pesar de haber manifestado públicamente que se siente feliz y disfrutando de su soltería, un reciente comentario avivó rumores sobre un posible nuevo romance.

El fin de semana, Martínez festejó su cumpleaños con una fiesta con Wilfran Castillo. Allí, con micrófono en mano, se refirió a su vida sentimental, aunque confundió a los presentes y usuarios en redes sociales.

“Solterita, porque yo ando sola, pero nunca soltera”, dijo entre risas. Enseguida, en el video que se hizo viral en redes sociales, se observa que la presentadora bailó y cantó durante la velada.

Esas palabras de Melissa fueron comentadas por los internautas, quienes resaltaron que la frase estuvo mal dicha, pero que se entendió lo que ella quería decir: en realidad era ‘soltera, pero nunca sola’. “¿El dicho no es al revés?”, “la verdad no entiendo al ex, ella es un mujerón”, “es feliz ... no importa si sola o acompañada”, “está feliz y tranquila”, “era soltera sí, pero nunca sola”, “ojalá que consiga a un hombre que la quiera, que la valore y sobre todo que la respete”, “qué mujer tan bella... En todo sentido. Lo que deja claro es que una mujer no necesita tener a un hombre a su lado para ser feliz”.

La presentadora contestó los comentarios de los internautas, afirmando: “me lo enseñó el chavo”.