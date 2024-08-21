Mensaje de Yeison Jiménez horas antes de su trágico accidente. Lo envió por WhatsApp

El pasado 10 de enero, el cantante colombiano Yeison Jiménez murió a los 34 años en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló poco después de despegar desde el aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa (Boyacá).

Tras el impacto que causó su inesperado fallecimiento, familiares, colegas y miles de seguidores emprendieron un ejercicio de memoria revisando su actividad pública y digital. Fue en ese contexto que comenzó a circular lo que se considera uno de los últimos mensajes que el músico caldense compartió con sus admiradores, lo que ha adquirido un valor simbólico especialmente fuerte después de su muerte.

El último mensaje de Yeison Jiménez a sus fans

El 9 de enero, horas antes del fatal accidente, Yeison se mantuvo activo en sus cuentas personales y canales de comunicación con su audiencia. Si bien no hay confirmación oficial de cada texto que envió antes de abordar la aeronave, seguidores han señalado que el cantante solía utilizar plataformas, como u canal oficial de WhatsApp, para enviar mensajes breves en los que expresaba su agradecimiento y compartía momentos de su carrera.

Una de las publicaciones o comunicaciones que más ha trascendido entre los seguidores fue enviada poco antes de su última presentación y refleja ese tono cercano y agradecido que caracterizaba su relación con quienes lo seguían.

En ese mensaje, acompañado por una imagen suya en pleno concierto, Yeison Jiménez expresaba su cariño por el público que lo acompañó durante años, subrayando la importancia que tenía para él ese vínculo con quienes lo apoyaban en cada escenario. “Todo por y para ustedes, familia. Los quiero mucho”, escribió en aquel momento.

Último mensaje de Yeison Jiménez en su canal de WhatsApp. Fotografía por: Captura de pantalla

Para quienes lo recuerdan, estas palabras han pasado a ser un testimonio emotivo de esa conexión, y en medio del duelo han sido compartidas como una forma de celebrar no solo su música sino también la manera en que se dirigía a quienes lo admiraban.

“Se notaba lo mucho que nos quería”, “siempre fue muy cálido y muy cercano con sus fanáticos. Dios lo tenga en su gloria”, “yo recuerdo haber leído ese mensaje y pensar que ojalá este año lo pudiera ver en vivo” y “palabras que hoy duelen en el alma”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en redes sociales los ‘Jimenistas de corazón’.

