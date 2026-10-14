Don Omar a Feid: el mensaje que causó revuelo entre fanáticos de ambos artistas

Un inesperado mensaje de Don Omar a Feid sorprendió a los seguidores de ambos artistas de reguetón este 12 de octubre. Las palabras del cantante puertorriqueño despertaron la curiosidad de los fanáticos, que comenzaron a preguntarse qué hay detrás de su acercamiento al intérprete colombiano.

La reacción se produjo luego de que ‘El Ferxxo’ acompañara a su colega durante una presentación en Miami, Estados Unidos. Aunque el paisa disfrutó del espectáculo, los artistas no lograron encontrarse personalmente, una situación ante la cual se pronunció el reguetonero boricua.

¿Qué le dijo Don Omar a Feid?

De acuerdo con el intérprete de ‘Danza Kuduro’, se enteró de que el antioqueño había asistido a su concierto del domingo 11 de octubre, como parte de su gira ‘The Last King World Tour‘. El colombiano compartió imágenes en las que se le veía disfrutando de la presentación y cantando algunos de los éxitos del ‘King of Kings’.

Don Omar lamentó no haber podido saludarlo y explicó que durante esa jornada tenía compromisos con los seguidores que habían adquirido entradas especiales para conocerlo. Según contó, el sábado 10 y el domingo 11 de octubre atendió a más de 160 personas por noche en las actividades de Meet & Greet, en las que los asistentes tienen la oportunidad de compartir unos minutos con él.

En medio de su explicación, el cantante puertorriqueño aprovechó para dirigirse directamente al ‘Ferxxo’ y dejarle una invitación para una próxima ocasión.

“Para la próxima, Feid. Tenemos una conversación pendiente”, expresó Don Omar, quien también manifestó que esperaba que el paisa hubiera disfrutado del espectáculo.

La frase llamó la atención de los seguidores de ambos artistas, que comenzaron a especular sobre el motivo de esa conversación. Algunos relacionaron sus palabras con la posibilidad de que los cantantes se reúnan próximamente e incluso retomen una propuesta musical que quedó pendiente hace un par de años.

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Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado cuándo podrían encontrarse ni cuál sería el tema de esa conversación. Tampoco existe un anuncio oficial sobre una colaboración entre los dos intérpretes.

La propuesta de Feid a Don Omar que no se concretó

Para entender por qué el mensaje despertó tantas expectativas, es necesario recordar un antecedente de junio de 2024. En ese momento, el paisa invitó públicamente a Don Omar a participar en un remix de ‘Luna’, una de las canciones de su repertorio.

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El colombiano compartió su propuesta en redes sociales y se refirió al puertorriqueño como el “King Kong del reguetón”. La invitación generó entusiasmo entre los seguidores, que imaginaron cómo sonaría una nueva versión del tema con la participación de una de las figuras más reconocidas del género urbano.

Sin embargo, la colaboración no llegó a concretarse. En julio de ese año, Don Omar explicó que no había podido aceptar la invitación debido a que atravesaba un tratamiento contra un cáncer de riñón, situación que había ocupado su atención durante ese periodo.

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El artista también manifestó que le gustaba la canción de Feid y aclaró que su decisión no obedecía a un rechazo a la propuesta musical del colombiano.

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