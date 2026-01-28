Michael B. Jordan, nominado al Oscar, revela que a los 38 años vive con sus papás ¿por qué?

El actor Michael B. Jordan en varias oportunidades ha comentado sobre sus sueños de niño, hoy cristalizados: haber logrado comprar una casa para sus padres. El actor, que vimos en Pantera Negra y en la trilogía de Creed, cumplió esta meta antes de la película del universo de Marvel.

Durante una entrevista también se refirió a lograr jubilar a sus padres y que ellos no tuvieran que trabajar más. Es claro que siempre ha demostrado el amor y el cariño que le tiene a sus progenitores.

“Quiero estar con ellos todo el tiempo que pueda”, Michael B Jordan

Jordan nació en Santa Ana, California, pero luego su familia se mudó a Newark, Nueva Jersey. Tiene dos hermanos más, y siendo el de la mitad, aún vive con sus progenitores. Recientemente durante una visita al programa CBS News Sunday Morning, le preguntaron acerca de esta situación y respondió: “Es verdad. Porque quiero a mis padres. Y, ya sabes, a medida que envejecemos, y nos damos cuenta de que el tiempo es corto y limitado, por desgracia, no podemos vivir para siempre en este planeta, y tenemos una cantidad finita de tiempo, y tengo una gran relación con mis padres, y quiero estar con ellos todo lo que pueda. No me molesta”.

Durante la entrevista, el actor nominado a los premios de la Academia dejó claro que no son motivos económicos, más bien sentimentales, puesto que su trabajo en ocasiones le demanda también temporadas extensas fuera de casa, quiere tratar de que el tiempo que comparte con sus papás no se limite a llamadas o visitas de vez en cuando.

Para su más reciente éxito Sinners, Pecadores, en español, Michael recibió la noticia de nominación al Oscar y contó que la primera persona a la que llamó fue a su madre. Sorprendido y emocionado dijo haber llorado con ella, y aún estar procesando las buenas noticias. Sinners ha sido todo un fenómeno, recibiendo 16 nominaciones, convirtiéndose en el filme con más nominaciones de la historia.

Sinners dirigida por Ryan Coogler fue nominada a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Original, Mejor Casting, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Sonido, Mejor Canción Original y Mejores Efectos Visuales.

