Michael Douglas revela relación extramarital con la actriz Kathleen Turner: “Nos enamoramos”

Michael Douglas, de 82 años, es uno de los actores más icónicos de Hollywood. Películas como ‘Atracción fatal’, ‘Wall Street’, ‘La guerra de los Roses’, ‘Bajos instintos’, ‘Un día de furia’, entre otras lo han hecho mundialmente famoso. El actor hijo del también intérprete Kirk Douglas ha ganado dos veces el anhelado premio Oscar de la Academia.

Michael, actualmente casado con la actriz Catherine Zeta Jones, con quien tiene dos hijos, tuvo un matrimonio anterior con Diandra Douglas, con quien procreó a Cameron, su hijo mayor.

El próximo 6 de octubre sale a la venta el libro en el que Douglas ha consignado sus memorias titulado ‘One Helluva Ride’. En un aparte logrado por la revista People el histrión revela que mantuvo un romance secreto con su coestrella Kathleen Turner durante el rodaje de la cinta ‘Tras el corazón verde’, de 1984.

Por años, los periodistas le indagaron tanto a Michael como a Kathleen si hubo algo más allá de una relación laboral y lo negaron.

En su texto Douglas confiesa que hubo química desde siempre con la actriz y para ese entonces él estaba casado con su primera esposa. El romance comenzó en el rodaje en México.

"Kathleen era inteligente, divertida y sexy, con una voz profunda y sensual que se convirtió en su sello personal. Me gustó al instante y nos sentimos atraídos el uno por el otro de inmediato. Las cosas en casa iban mal. Diandra y yo teníamos aventuras extramatrimoniales, incluyendo mi reciente romance con Diane Thomas", anticipó People sobre el contenido del escrito.

"Fue una mentira para proteger a mi mujer", Michael Douglas sobre su infidelidad

Allí también revelaría que no tuvo una buena relación con Diandra. "Esto creó enormes problemas entre nosotros. Cameron, que ahora tenía cinco años, sintió esa tensión en mi ausencia, y eso me afectó aún más que los conflictos en el matrimonio. Me fui a México todavía casado, pero separado".

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El actor que trabajó en varias cintas con Turner como ‘La joya del Nilo’, ‘La guerra de los Roses’ y ‘El método Kominsky‘ explicó por qué nunca dijo la verdad cuando fue cuestionado. "Fue una mentira para proteger a mi mujer y a mi hijo, una mentira que le contamos al mundo durante 40 años".

De igual manera detalló que no fue solo una aventura lo que lo unió a Kathleen.

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"Kathleen y yo nos enamoramos perdidamente y comenzamos una relación. No fue un romance pasajero. Surgió de forma natural debido a la estrecha relación laboral, la presión a la que estábamos sometidos, el respeto y el cariño que nos teníamos, y la gran atracción que sentíamos el uno por el otro. Como a cualquier otro hombre en aquel entonces, Kathleen me dejó completamente enamorado", puntualizó.

En el libro también contó cómo lograron ocultar el romance clandestino. "Después de un día agotador de rodaje en la selva, salíamos a comer o nos íbamos con el grupo, y después yo me colaba en su habitación de hotel cuando todos dormían. No había cámaras en los ascensores, ni asistentes sacando fotos con sus móviles. Mientras Jack y Joan se enamoraban, Kathleen y yo manteníamos viva la química. Mantuvimos nuestra relación en secreto. Ni siquiera el director Bob Zemeckis ni el coprotagonista Danny DeVito lo sabían".

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En el texto contó que un inesperado viaje de su esposa junto a su hijo a México, donde confrontó a Turner hizo que los dos amantes volvieran con sus relaciones maritales y suspendieran el idilio clandestino en esa oportunidad. “Diandra empezó a sospechar. Intuición femenina, supongo. En cierto momento, se quedó a solas con Kathleen y le dejó claro que seguíamos casados. Su visión de los términos de nuestra separación era diferente a la mía. Esto hizo que Kathleen se lo pensara dos veces. No quería interferir".

Michael Douglas explicó que contó la historia en su libro con la aprobación de la actriz de 74 años, que reaccionó a los titulares que provocó la reciente confesión de su colega y hoy amigo.

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“¡Por el amor de Dios, qué alboroto por algo que pasó hace cuarenta años!”, declaró la actriz en un comunicado enviado a la revista People. “Amo a Michael y tengo ganas de disfrutar el libro”, indicó en un comunicado enviado a People.

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