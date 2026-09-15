Michael J. Fox conmovió en los Emmy 2026 al hablar de su lucha contra el Parkinson

Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la edición 78 de los premios Emmy, celebrada este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. El actor recibió el Bob Hope Humanitarian Award, reconocimiento que distingue a figuras de la industria televisiva por su labor filantrópica y su impacto social. En su caso, el homenaje destacó sus décadas de trabajo para visibilizar el Parkinson y conseguir recursos destinados a la investigación de la enfermedad.

La estatuilla llegó en un momento particularmente significativo para el actor canadiense-estadounidense, quien fue diagnosticado con Parkinson de inicio temprano a los 29 años y reveló públicamente su condición en 1998. Dos años después creó la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, que se convirtió en una de las principales organizaciones privadas dedicadas a financiar investigaciones sobre esta enfermedad. Según la Academia de Televisión, la fundación ha respaldado programas de investigación por más de 3.000 millones de dólares. Fox, además, llegó a esta ceremonia con su decimonovena nominación al Emmy, esta vez por su participación en la serie ‘Shrinking‘.

El emotivo discurso de Michael J. Fox en los premios Emmy 2026

Después de recibir una prolongada ovación del público, Fox comenzó su intervención agradeciendo a la Academia de Televisión y a Julianna Margulies, su compañera en ‘The Good Wife‘, quien fue la encargada de entregarle el reconocimiento. Sin embargo, rápidamente llevó el discurso hacia Bob Hope, cuyo nombre lleva el premio y cuya historia, explicó, tenía un significado especial para él.

El actor recordó la manera en que Hope utilizó durante décadas su popularidad para acompañar a soldados estadounidenses en distintos conflictos y para llevar entretenimiento y compañía a personas que atravesaban circunstancias difíciles. Para Fox, aquella disposición a presentarse cuando otros necesitaban ayuda terminó convirtiéndose en una enseñanza que cobraría un significado inesperado años después.

“Aprendí de su ejemplo. No podía haber sabido cómo esas lecciones resonarían en mi propia vida, hasta que, cuando tenía veintitantos años, la vida me entregó un papel que no estaba buscando”.

Ese “papel” al que se refirió fue el Parkinson. Michael J. Fox contó que, en los primeros años posteriores al diagnóstico, decidió mantenerlo en secreto. Tenía temor de que la enfermedad afectara su carrera y la relación que había construido con el público. En particular, recordó haberse preguntado qué ocurriría cuando sus seguidores supieran que estaba enfermo y si la percepción que tenían de él cambiaría.

El actor finalmente hizo público su diagnóstico en 1998. Según relató durante la ceremonia, la respuesta que recibió fue muy diferente a la que había temido. En lugar de alejarse, el público lo respaldó, una reacción que le permitió entender que la enfermedad no podía quitarle aquello que había construido durante años como intérprete.

“Me sorprendió el apoyo de todos ustedes. Me sentí fortalecido y entendí que no había perdido aquello que hago. No podían quitármelo. Y fue porque ustedes estuvieron ahí para mí”.

A partir de ese momento, Fox explicó que su relación con el Parkinson comenzó a cambiar. No se trataba solamente de aprender a convivir con los síntomas, sino de encontrar una manera de utilizar su posición pública para beneficiar a otras personas que enfrentaban la misma enfermedad.

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Uno de los mensajes centrales de su intervención fue precisamente la diferencia entre aceptar una realidad y rendirse ante ella. Fox explicó que reconocer que tenía Parkinson no significaba renunciar a luchar contra sus consecuencias. Esa conclusión terminó convirtiéndose en el punto de partida de una de las mayores iniciativas filantrópicas de su vida.

“Entendí que aceptar el Parkinson no significaba que tuviera que rendirme ante él. Significaba que tenía que hacer todo lo que pudiera por todas las personas que viven con esta enfermedad”.

Después de hablar públicamente sobre su condición, Fox comenzó a involucrarse cada vez más en la defensa de los pacientes y en la recaudación de recursos para la investigación científica. En 2000 fundó la Michael J. Fox Foundation, organización que con el paso de los años ha financiado miles de proyectos relacionados con el Parkinson y ha impulsado investigaciones orientadas tanto al desarrollo de tratamientos como a la búsqueda de una cura.

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Michael J. Fox en la edición 78 de los premios Emmy. Foto: EFE - CHRIS TORRES

Durante los Emmy, el protagonista de la saga ‘Volver al futuro‘ expresó su orgullo por los avances alcanzados y destacó el trabajo de científicos, investigadores, donantes y pacientes que han participado en ese proceso. También habló de la posibilidad de que el esfuerzo acumulado durante estos años permita finalmente cambiar el futuro de quienes reciben un diagnóstico de Parkinson.

“Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado para beneficiar a los pacientes y sus familias. Nos estamos acercando a erradicar esta enfermedad para siempre”.

Michael J. Fox aprovechó además el escenario para agradecer a quienes hacen posible el trabajo de su fundación. En ese punto, su discurso dejó de ser únicamente una reflexión personal sobre una enfermedad que lo acompaña desde hace más de tres décadas y se convirtió en un reconocimiento a toda la comunidad que participa en la búsqueda de respuestas científicas.

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El actor también dedicó unas palabras a su esposa, Tracy Pollan, y a sus hijos, a quienes agradeció por los sacrificios que han hecho a lo largo de los años. Pollan estuvo presente en la ceremonia y acompañó a Fox durante uno de los momentos más importantes de su carrera reciente. El reconocimiento también tuvo un componente familiar, pues el actor ha señalado en distintas ocasiones el papel fundamental que su entorno ha desempeñado en su manera de enfrentar el Parkinson.

La intervención terminó regresando al punto de partida: Bob Hope. El actor presentó al legendario artista como un ejemplo de alguien que entendió que la fama podía utilizarse para ayudar a los demás y tomó esa idea como una especie de guía para su propia trayectoria. La ovación que recibió al finalizar fue una de las más prolongadas de la noche.

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