Michel Brown tuvo crisis económica que lo llevó a terapia “nos endeudamos”

Michel Brown se hizo famoso en su rol de Franco Reyes en ‘Pasión de Gavilanes’. El actor, casado con la colombiana Margarita Muñoz desde hace 11 años, tiene una de las relaciones más estables y admirables del entretenimiento con la huilense.

No obstante, también como es natural, ha pasado por desafíos y obstáculos fuertes en su vida personal. Sin embargo, había preferido mantener silencio sobre uno en particular que enfrentó en época de pandemia y que lo llevó a un límite emocional, como nunca había imaginado.

Michel Brown quiso ocultarle la verdad a Margarita Muñoz

Inicialmente, quiso ocultárselo todo a su esposa, pero luego de dio cuenta de que esto no era sano. En charla con Eva Rey, contó que él y la actriz compraron un apartamento justo antes de que comenzara la emergencia sanitaria mundial, en marzo del 2020, Al adquirir este inmueble también se comprometieron en una deuda. Al llegar la pandemia sólo tenían dinero para un par de meses. Cómo es bien sabido, el encierro dejó a muchos profesionales, incluidos los artistas, sin trabajo.

Michel, que reveló ser una persona que siempre está en control de la situación, se vio lleno de dudas, que le generaron ansiedad y pánico, que nunca había experimentado. “Nos endeudamos con una plata y decidimos quedarnos en cero porque a mí me salía mucho trabajo y Marga estaba terminando una serie. Entra la pandemia y nos encierra en el apartamento”.

La situación económica lo abrumó. “No sabía cómo íbamos a hacer para ir al súper, estamos en junio en agosto y me entra un ataque de pánico y una ansiedad horrible que nunca me había pasado en la vida y quería escondérselo a ella para que no se ponga más nerviosa, hasta que un día no pude más”, detalló el argentino que finalmente debió hablar.

Michel Brown debió buscar ayuda profesional

“Estaba en un momento horrible, no podía dormir, caminaba, daba vueltas por la casa, pero un día me dijo, ‘¿Qué te pasa?’ Y le dije, ‘Me pasa, que no, no me encuentro nada bien’”, le dijo a su esposa, quien se convirtió en un gran apoyo. “Me tocó buscar ayuda porque estaba en un momento cuando no sos un tipo ansioso y cuando encontrás respuesta para todo, cuando esto pasa el descoloque feo, que no se lo deseo a nadie”.

La ayuda profesional comenzó y marcó una diferencia en la salud emocional del actor que empezó a manejar esos episodios de ansiedad y a entenderlos.

