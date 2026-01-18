Mickey Rourke exige a su equipo devolver millonaria donación que recibió por supuesta crisis

Desde hace días, el nombre de Mickey Rourke volvió a ocupar titulares internacionales, esta vez no por un proyecto cinematográfico, sino por una disputa pública en torno a una campaña de recaudación de fondos que se difundió en su nombre y que el actor rechaza de manera categórica.

La iniciativa, alojada en la plataforma GoFundMe, se presentó como una medida urgente para ayudarlo a afrontar una deuda de alquiler que habría puesto en riesgo su permanencia en una vivienda de Los Ángeles.

La campaña solidaria por Mickey Rourke que desató la polémica

La colecta fue impulsada a comienzos de enero por personas vinculadas a su entorno profesional y señalaba que Rourke enfrentaba una orden legal relacionada con pagos atrasados por un monto superior a los 59.000 dólares.

Bajo ese argumento, la campaña apeló a la solidaridad de seguidores y público general, logrando en poco tiempo una recaudación que superó ampliamente las expectativas iniciales y alcanzó una suma cercana a los seis dígitos.

Sin embargo, el propio Mickey Rourke reaccionó con molestia al manifestar total desconocimiento de la iniciativa. A través de sus redes sociales, dejó en claro que no avaló la creación del fondo ni autorizó a nadie a solicitar dinero en su nombre. Por esa razón, pidió de forma directa a los donantes que gestionaran la devolución de sus aportes y aseguró que no estaba de acuerdo con la exposición pública de su situación personal.

Mickey Rourke reafirma que devolverá todo el dinero

Con el paso de los días, Rourke reafirmó su postura y sostuvo que el proceso de reembolso aún no se había completado en su totalidad. Según indicó, una parte significativa del dinero seguía pendiente de ser devuelta, motivo por el cual insistió en que su equipo legal estaba interviniendo para resolver el asunto.

La controversia también dejó al descubierto diferencias internas entre el actor y su representante. Kimberly Hines, quien ha trabajado con él durante casi una década, confirmó públicamente que se iniciaron los trámites necesarios para que GoFundMe procese los reembolsos. Además, explicó que, mientras se normaliza la situación, ella ha asumido distintos gastos relacionados con alojamiento temporal, mudanza y resguardo de pertenencias de Rourke.

Hines, sin embargo, entregó una versión distinta sobre el origen de la campaña. Según dijo, la idea de solicitar ayuda externa fue mencionada al actor de manera general, aunque reconoció que pudo no haber dimensionado el alcance ni las implicaciones públicas de una recaudación de este tipo. También señaló que Rourke atraviesa un momento económico complejo y describió un escenario financiero frágil, marcado por la falta de ingresos estables y una estructura personal limitada.

A esto se suman las condiciones de la vivienda que ocupaba anteriormente, la cual —según su entorno— presentaba problemas severos que dificultaban su habitabilidad. Esta situación habría acelerado su salida del lugar y motivado una reubicación provisoria mientras se resolvía su situación residencial.

