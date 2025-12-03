Miguel Ayala reveló nuevos y duros detalles de su secuestro: “La noche era lo más horrible”

Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, contó por primera vez con detalle cómo fueron los quince días en los que permaneció secuestrado junto a su mánager, Nicolás Pantoja, en una zona rural del Cauca.

En recientes entrevistas, el artista de 21 años explicó cómo ocurrió la retención, qué pasó durante el cautiverio y cómo vivió el momento en que el Gaula logró rescatarlos.

¿Qué contó Miguel Ayala de su secuestro?

El hijo de Giovanny Ayala recordó que el secuestro ocurrió el 16 de noviembre, cuando viajaban hacia el aeropuerto después de un día de descanso tras una presentación en Huisito. Según su relato, hacia las siete de la noche un vehículo les cerró el paso. “Nos encerró un carro y se bajaron como cuatro tipos. Nos dijeron: ‘pasen todo’”, contó en Buen Día, Colombia.

En un comienzo pensaron que se trataba de un robo, pero minutos después les advirtieron que serían llevados por motivos relacionados con su padre y su hermano. En ese momento, los hombres armados los trasladaron primero en varios vehículos y luego los obligaron a caminar durante horas en una zona montañosa, sin luz y sin saber hacia dónde iban.

Miguel Ayala aseguró que las noches fueron lo más difícil del cautiverio. “La noche era lo más horrible… cualquier ruido lo asustaba a uno”, relató. Permanecieron atados, sin claridad sobre dónde estaban y sin certeza de qué iba a pasar. Aunque no sufrieron agresiones físicas, sí recibieron advertencias constantes: “Decían que si nos escapábamos nos iban a disparar”.

Durante su secuestro, Miguel Ayala escuchó testimonios de los propios cuidadores sobre su ingreso a grupos armados desde muy jóvenes. En Buen Día, Colombia mencionó que algunos le contaron que habían sido obligados a unirse desde los 12 o 14 años. Incluso, dijo que le hablaron de la muerte de un menor de edad durante los operativos de búsqueda: “Por no hacer caso lo mataron”, afirmó.

El rescate ocurrió de manera repentina. Ayala y Pantoja estaban conversando cuando escucharon movimientos extraños cerca del campamento. Él relató que vieron primero un “zapato verde del Gaula” y luego se iniciaron disparos. En medio de la tensión, ambos se identificaron para evitar confusiones. “Gritamos: ‘¡Somos nosotros, somos nosotros!’”, dijo.

El también exparticipante de Yo me llamo confesó que tras la liberación tardó en reaccionar. “No quería ponerme feliz porque pensaba: ‘¿qué tal sea un sueño?’”. Solo cuando vio a su familia logró asimilar que estaba a salvo.