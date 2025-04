Miguel Bosé lloró en vivo por su mamá. Presentador tuvo que consolarlo: Video

El cantante español Miguel Bosé, nacido en Panamá y actualmente residente en México, regresó a los escenarios. El intérprete de ‘Amante bandido’, ‘Amiga’ y ‘Te amaré’ entre otras, dio su primer concierto después de ocho años de ausencia en febrero pasado en México.

Ahora seguirá la gira del retorno y planea varios conciertos en España y otros en distintos escenarios de América Latina.

En plan de promoción de dichos recitales estuvo en el icónico programa español El Hormiguero donde tuvo una charla con Pablo Motos. El ídolo se refirió a lo que significa el regreso a los conciertos, luego de ser diagnosticado con problemas en sus cuerdas vocales y buscar afanosamente ayuda experta para estar en condiciones idóneas para regresar a la interpretación.

Sin embargo, el momento más conmovedor se vivió cuando el conductor leyó una carta que el cantante le escribió a su madre la cantante y actriz Lucía Bosé, que cumplió cinco años de haber fallecido.

“Era una mujer única, espectacular”, Miguel Bosé sobre Lucía Bosé

“Hace poco se cumplió el quinto aniversario del fallecimiento de tu madre y quiero leer un trozo de la carta que le escribiste”, dijo el presentador antes de empezar a leer, sin imaginar el impacto que causarían esas palabras en el artista.

“Querida mami, hoy se cumplen cinco años desde que te fuiste y aun tu presencia llena el aire. A veces de manera insoportable. Sigo bien. Las cosas han vuelto a la normalidad. Casi por completo, pero aún queda camino por recorrer. Tu luz nos acompaña. Nos guía a diario a todos en la familia. Cuídate, cuídanos. Te queremos cada día más”. Bosé no pudo evitar las lágrimas.

Pablo no sabía qué hacer ante la reacción del ídolo. “No quería hacer esto, Miguel”, le dijo confesándole que no sabía su abrazarlo o no. Al final, “Si te abrazo lloras más o si te abrazo, lloras menos”, a lo que él artista dijo si. Pablo lo consoló, pues se levantó de su silla y lo abrazó en señal de apoyo y empatía. Luego le indagó a Miguel sobre los mejores recuerdos que tenía con la actriz y él dijo: “Muchísimos, muchos, muchos...Era una mujer única, espectacular”.

El momento fue tan conmovedor que el programa debió ir a anuncios comerciales

