Miguel Varoni habló sobre su obsesión por bajar de peso. ‘Se volvió una enfermedad’

El reconocido actor y productor colombiano-argentino Miguel Varoni, recordado por su papel en Pedro el escamoso, abrió su corazón para hablar de uno de los procesos más difíciles de su vida: la obsesión que desarrolló por perder peso después de someterse a una cirugía bariátrica.

En una conversación con el podcast Ser 360, conducido por su cirujano Alan Rodríguez, Varoni relató que, aunque la intervención marcó un antes y un después positivo en su salud, también desató una lucha interna que lo llevó a extremos.

“Después de la operación comencé a bajar de peso a velocidades impactantes, y me empezó a gustar mucho eso. Poco a poco se me volvió como una enfermedad bajar de peso. Me volví medio loco con el tema”, confesó el actor.

El protagonista de múltiples producciones reconoció que la satisfacción de ver los números descender en la balanza se convirtió en una meta peligrosa. Tanto así, que un amigo cercano tuvo que confrontarlo directamente:

“Un amigo me preguntó: ‘¿Usted se quiere morir?’… y ahí entendí que estaba sobrepasando un límite”, relató. Varoni explicó que, si bien la cirugía fue una decisión acertada que le permitió recuperar su energía y mejorar su calidad de vida, el proceso de adaptación no estuvo exento de riesgos emocionales.

“Yo no hubiera sido feliz si no me hubiera hecho la cirugía. Pero es cierto que me obsesioné, y eso me hizo daño mentalmente”, admitió.

El actor aprovechó para enviar un mensaje a quienes están considerando este tipo de procedimientos, pidiendo que no se satanicen las cirugías bariátricas, siempre y cuando se realicen con el acompañamiento adecuado. “No hay que demonizar la cirugía bariátrica. Lo importante es hacerla de la mano de un profesional de la salud, con seguimiento y sin poner en riesgo la vida”, recalcó.

Tras reconocer su problema, Varoni ha trabajado en recuperar una relación sana con su cuerpo y su alimentación. Actualmente, asegura que ha frenado esa obsesión y que su objetivo es mantener un peso estable sin sacrificar su bienestar emocional.

La historia de Miguel Varoni refleja una realidad poco visibilizada: que los cambios físicos drásticos, incluso cuando son producto de una decisión médica, pueden traer consigo retos psicológicos tan grandes como los físicos. Y, en su caso, también deja una lección sobre la importancia de escuchar las señales de alerta de quienes nos rodean.