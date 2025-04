Mike Bahía recordó la decisión más arriesgada de su carrera: “Al final vale la pena”

Mike Bahía es un reconocido cantante y compositor colombiano que ha cautivado en la industria con un estilo único y una voz inconfundible. Sin embargo, también ha demostrado ser un artista versátil, explorando diversos géneros musicales y colaborando con grandes figuras.

Recientemente, por ejemplo, el vallecaucano inició una nueva etapa de su carrera al incursionar en la salsa, un género que ha sido parte fundamental de su formación y evolución musical.

Con la intención de compartir nuevos detalles sobre el nuevo rumbo de su trayectoria, Mike Bahía concedió una entrevista a la revista Vea y reveló varios secretos.

Mike Bahía y la importancia de tomar riesgos

En su charla con Vea, el músico de 37 años hizo un repaso por su carrera y recordó la decisión más arriesgada, aunque valiosa, que ha tomado durante toda su trayectoria artística.

“Al final ser uno mismo y ser auténtico es una decisión extremadamente arriesgada, pero también fue la decisión más acertada que pude tomar. Sin embargo, al final vale la pena porque ya son 12 años de carrera caminando en la misma dirección”, comentó Mike Bahía, quien estrenó recientemente su propia versión de Cómo te hago entender, un clásico del maestro Roberto Roena.

“Yo siento que llegué a un momento de mi carrera en el que, si miro para atrás, me siento satisfecho con todo lo que he hecho. Por supuesto, quiero seguir explorando sonidos y adaptándolos a mi propia música”, agregó.

El acercamiento de Mike Bahía a la salsa

De acuerdo con Mike Bahía, la salsa “es un género lleno de madurez, sabiduría e historias” que le ha permitido contar sus propias experiencias bajo los ritmos con los que creció en Cali. Tanto así que no solo ha hecho canciones, sino que también prepara una gira llamada Surf’N Salsa con la que se presentará en Bogotá el próximo 31 de mayo en el Royal Center.

“Yo no me segmento por géneros porque he hecho bachata, tengo un vallenato con Greeicy, ‘Amantes’ es una kizomba, ‘La depre’ es un merengue, ‘El egoísmo’ es un afro y también tengo rock y cumbia; sin embargo, con la salsa hay una conexión especial. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen en Bogotá porque el show va a estar brutal”, concluyó en su entrevista con Vea.