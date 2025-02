Mikey Madison ganó su primer BAFTA y lo dedicó a las trabajadoras sexuales

En una noche llena de emociones, la actriz estadounidense Mikey Madison fue galardonada con el premio BAFTA a ‘Mejor Actriz’ por su impresionante actuación en la película Anora. Este reconocimiento destaca no solo su talento, sino también su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos.

Anora es una película que ha capturado la atención de la crítica y el público por igual. En la cinta, Madison interpreta a Ani, una trabajadora sexual que se enamora de un joven oligarca ruso. Precisamente, fue la conexión con su personaje lo que la motivó su emotivo discurso de aceptación.

La dedicatoria de Mikey Madison en los BAFTA 2025

Luego de recibir el añorado premio, Madison expresó su gratitud hacia el equipo de Anora y dedicó el premio a todas las trabajadoras sexuales del mundo, destacando la importancia de reconocer su humanidad y dignidad.

“A mis compañeras nominadas, las admiro muchísimo. Hicieron unas actuaciones maravillosas. Y, en verdad, lo mejor de todo esto ha sido conocerlas a todas (...) Quiero tomarme un momento para reconocer a la comunidad de trabajadoras sexuales. Ustedes merecen respeto y dignidad. Siempre seré una amiga y aliada, e insto a los demás a hacer lo mismo”, comentó Mikey Madison, visiblemente emocionada tras recibir su primer BAFTA.

La actriz de 25 años también hizo una mención especial a su madre, cuya compañía destacó como fundamental para su crecimiento profesional.

“Ella no está aquí en este momento, pero me ha llevado a cientos de audiciones y me ayudó a grabar muchas de ellas. Siempre me ayuda a memorizar mis líneas y es mi compañera de escena favorita. Te amo”, agregó Mikey Madison.

Por último, la norteamericana subrayó que esta victoria en los BAFTA no solo marca un hito en su carrera, sino que también demuestra la importancia de contar historias que reflejen la diversidad y complejidad de la experiencia humana.

Cabe recordar que el trabajo de Mikey Madison en Anora no solo ha sido reconocido en los Premios BAFTA 2025, sino que también ganó premios a ‘Mejor Actriz’ en los Boston Society of Film Critics, Atlanta Film Critics Circle, Las Vegas Film Critics Society, New York Film Critics Online, San Diego Film Critics Society, Alliance of Women Film Journalists y otras galas. En total, son 23 premios y 15 nominaciones las que ha recibido, incluida la de ‘Mejor Actriz’ en los Premios Oscar 2025.