Tras terminar la residencia en Madrid, que incluyó trece exitosos recitales en un estadio construido especialmente para ellos, Shakira decidió tomarse un receso.

La semana pasada estuvo unos días en Barranquilla acompañando a su padre, don William Mebarak, quien tuvo quebrantos en su salud.

La barranquillera fue vista dando un paseo con su progenitor quien atraviesa sus 95 años.

Este fin de semana decidió compartir con su hijo mayor, Milan, quien es bien sabido gusta del baloncesto.

Madre e hijo fueron vistos en el Kaseya Center de Miami, donde el equipo de los Heat recibió en competencia a los Detroit Pistons, en medio del torneo de la NBA.

La familia que es seguidora de los locales, estuvo un primera fila dentro de los asistentes.

Shakira y Milan, nacido en enero del 2013, no pasaron desapercibidos, por el contrario, su llegada fue grabada con celulares por algunos asistentes que subieron las imágenes a las redes sociales.

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Milan ha crecido bastante en el último año

Los comentarios que se leyeron en el ciberespacio estuvieron relacionados con el cambio físico de Milan, quien ha sufrido lo que se denomina comúnmente el estirón de talla y en menos de un año superó en estatura a su famosa madre y dejó su cara de niño para convertirse en un joven adolescente, muy apuesto, que algunos ciudadanos digitales mencionan, se parece a Justin Bieber.

Madre e hijo llegaron ataviados con atuendos sencillos. Milan lució un gorro verde decorado con estrellas blancas, combinado con una camiseta blanca y jeans, mientras que su madre llevó su cabello suelto, gafas de sol y un conjunto azul de estampado geométrico acompañado de botas de plataforma a juego con los pantalones.

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En un momento, las cámaras del estadio captaron a la artista y a su hijo y para los pocos que no habían notado su presencia quedaron en el registro de la gran pantalla gigante que anunció a Shakira dentro de los presentes.

Al final, en el marcador, los Miami Heat se impusieron a los de Detroit por 137-117.