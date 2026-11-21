Miley Cyrus se alista para llegar al altar con Maxx Morando, su pareja, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente cinco años. La noticia despertó interés entre sus seguidores, pues la artista ha procurado mantener los detalles de su vida sentimental lejos de la exposición pública.

La información sobre la boda fue publicada inicialmente por el portal TMZ, que aseguró, a partir de fuentes con conocimiento directo de los planes de la pareja, que ambos tienen previsto celebrar su boda este fin de semana en California. A este reporte se sumó una nueva información sobre una reunión que organizaron con familiares y amigos antes de la ceremonia.

¿Cuándo es la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando?

De acuerdo con dicho medio, la pareja tiene previsto casarse entre el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre de 2026, en una ceremonia que tendría lugar en el sur de California. Hasta el momento, no se conoce el sitio exacto del enlace ni se han divulgado detalles sobre la lista de invitados o las características de la celebración.

Uno de los indicios más recientes sobre los preparativos fue una cena que la pareja organizó el viernes 20 de noviembre. La revista PEOPLE publicó fotografías de la reunión que compartió Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley, en sus historias de Instagram.

Las imágenes mostraron mesas decoradas con velas y flores en tonos rosados y morados. También dejaron ver el menú de la velada, que tenía las iniciales "M+M" en referencia a los novios. Entre los platos ofrecidos estuvieron filet mignon, langosta y diferentes postres, como crème brûlée y sorbete de frambuesa.

Aunque ni la cantante ni su prometido han anunciado oficialmente la fecha y el lugar de la boda, estos preparativos coinciden con la información publicada por el medio estadounidense. La pareja ha mantenido su relación con bastante discreción y tampoco ha compartido públicamente todos los detalles de sus planes matrimoniales.

¿Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus?

Es un músico estadounidense de 28 años, conocido principalmente por su trabajo como baterista de la banda de rock alternativo Liily. Antes de formar parte de esa agrupación, integró The Regrettes, un grupo de punk rock con el que tocó entre 2015 y 2018.

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Su relación con Miley Cyrus también tiene un componente profesional. Maxx Morando participó en la producción musical y composición de algunas canciones de la artista, entre ellas ‘Handstand‘ y ‘Violet Chemistry‘, incluidas en el álbum ‘Endless Summer Vacation‘, publicado en 2023. También colaboró en otros proyectos musicales de la cantante.

La historia sentimental de ambos comenzó en 2021, cuando se conocieron a través de una cita a ciegas organizada por amigos en común. La propia Miley contó en una entrevista con British Vogue que el encuentro fue una sorpresa para ella, aunque no tanto para él. Posteriormente, fueron vistos juntos en diferentes eventos y su relación se hizo pública.

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En diciembre de 2025, el compromiso de la pareja salió a la luz después de que Miley apareciera con un anillo de diamantes durante la presentación de la película ‘Avatar: Fire and Ash’ en Los Ángeles. PEOPLE confirmó la noticia a través de una fuente cercana a los músicos. Meses después, Morando contó a Wonderland Magazine que le propuso matrimonio durante un viaje que hicieron a Kioto, Japón, en 2025.

Este sería el segundo matrimonio de Miley Cyrus. La intérprete de ‘Flowers’ estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. Ambos contrajeron matrimonio en diciembre de 2018, pero anunciaron su separación en agosto de 2019.

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