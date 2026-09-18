Millie Bobby Brown, la protagonista de ‘Stranger Things’, es madre por segunda vez

La actriz y modelo británica, de 22 años, ha vuelto a ser madre junto a su esposo, el actor y productor Jake Bongiovi, con quien ya tiene un bebé de casi un año.

Según la publicación, Brown dio una pista sobre el aumento de su familia en una publicación de Instagram que publicó el pasado 7 de septiembre.

La actriz compartió un video en el que se la veía cargando a su hija mientras Bongiovi caminaba a su lado con un portabebés sujeto al pecho. La imagen del nuevo miembro de la familia no se apreciaba con claridad mientras la pareja paseaba junto a varias alpacas en la cordillera de los Dolomitas, en Italia.

Millie Bobby Brown completa dos hijos y no descarta maternidad biológica

Hace casi un año, Brown anunció que ella y Bongiovi habían dado la bienvenida a su primera hija juntos. "Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de emprender este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad", escribió en una publicación de Instagram en agosto de 2025. "Y entonces fuimos tres", agregó.

PEOPLE recuerda que en una entrevista realizada el pasado mes de junio en el programa "Not Gonna Lie with Kylie Kelce", la protagonista de "Enola Holmes" dijo que "siempre" había querido adoptar. No obstante, la actriz y modelo no descarta ser madre biológica en el futuro. Para ella no hay distinción entre un hijo adoptado y uno biológico.



Milly formó una familia con Jake Bongiovi, el hijo de Bon Jovi desde hace cinco años. La pareja se comprometió en abril del 2023 y se casó en mayo de 2024. Recibieron a su primera hija en 2025.

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