Miryan, participante del ‘Desafío 2025’, es hermana de conocida futbolista ¿Quién es?

Miryan Hernández es una de las concursantes que debutó este 2025 en el Desafío del Siglo XXI. Aunque en un inicio quedó fuera de la competencia, regresó a la Ciudad de las Cajas luego de que Zambrano la eligiera como su pareja para disputar la etapa final.

Su retorno volvió a ponerla en el radar de los televidentes, especialmente después de un reciente ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’. En esa prueba, el equipo Gamma logró imponerse y obtuvo como recompensa la posibilidad de que uno de sus integrantes recibiera un mensaje familiar.

Tras una consulta interna, el nombre escogido fue el de Miryan, por lo que llegó un video enviado por su hermana. El detalle llamó la atención porque confirmaba lo que hasta ahora no se sabía públicamente: la participante es hermana de una futbolista reconocida.

¿Quién es la hermana de Miryan, del ‘Desafío’?

Durante ese mismo capítulo, Gamma se quedó con la victoria en el Box Blanco frente a Alpha y Neos, lo que les dio acceso a revisar las redes sociales de uno de sus integrantes. El beneficio se asignó por decisión del grupo y terminó en manos de Miryan, por lo que sus compañeros pudieron ver fotos personales, entre ellas algunas junto a su novio y su hijo, a quienes describe como el motor de su vida.

La presentadora Mafe Aristizábal también mostró imágenes de la competidora entrenando OCR, la disciplina deportiva que practica desde hace varios años. En ese punto le preguntó si ella era la única atleta de su familia, y la respuesta abrió la puerta a un dato que pocos conocían: Miryan contó que su hermana hace parte de las divisiones femeninas del América de Cali y que incluso ha sido convocada a microciclos con la Selección Colombia Sub-17.

La futbolista en cuestión es Mariana Hernández, una de las jugadoras juveniles del América, donde se desempeña como volante. Ha competido además en torneos de la Liga Vallecaucana de Fútbol. Nació en El Dovio (Valle del Cauca), mide 1,66 metros y el pasado 25 de noviembre cumplió 18 años.

La relación familiar entre ambas se puede confirmar gracias a una publicación de Instagram publicada por Mariana durante la celebración de su mayoría de edad. Debido a que Miryan seguía aislada en la Ciudad de las Cajas, no pudo asistir al festejo, por lo que otra de sus hermanas, Paula, armó un montaje fotográfico para incluirla simbólicamente en la reunión.

Aunque tanto Mariana como Miryan Hernández suelen mantener su vida privada lejos de las cámaras y casi no comparten fotos familiares, en las pocas publicaciones en las que aparecen juntas se percibe una cercanía evidente. Además del vínculo deportivo, comparten rasgos físicos que dejan claro el parentesco entre la participante del Desafío 2025 y la joven promesa del América de Cali.