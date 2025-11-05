Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

En VivoActualizado hace 14 minutos

Miss Universo 2025 EN VIVO: minuto a minuto del concurso de belleza

Hoy Victoria Kjær Theilvig entregará la corona a la nueva soberana de la belleza, durante la gala de coronación que se lleva a cabo en el Impact Challenger Hall.

Por Redacción Vea
21 de noviembre de 2025
Hoy Victoria Kjær Theilvig entregará la corona a la nueva soberana de la belleza, durante la gala de coronación que se lleva a cabo en el Impact Challenger Hall. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Fotografía por: RUNGROJ YONGRIT

La edición número 74 de Miss Universo se realiza en Tailandia, donde más de 100 mujeres de diferentes países del mundo compiten por la corona y por el título de la mujer más bella del mundo.

Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, se prepara para vivir la gala de coronación que comienza a partir de las 08:00 p. m., hora Colombia. El Canal RCN transmitirá la gala. Juliana Habib y Sebastián González, serán los encargados de comentar las pasarelas y cada uno de los detalles de la noche.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Miss Universo 2025

Miss Universo 2025 en vivo

Dónde van a transmitir en vivo 2025

Vanessa Pulgarín

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.