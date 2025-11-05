Miss Universo 2025 EN VIVO: minuto a minuto del concurso de belleza

La edición número 74 de Miss Universo se realiza en Tailandia, donde más de 100 mujeres de diferentes países del mundo compiten por la corona y por el título de la mujer más bella del mundo.

Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, se prepara para vivir la gala de coronación que comienza a partir de las 08:00 p. m., hora Colombia. El Canal RCN transmitirá la gala. Juliana Habib y Sebastián González, serán los encargados de comentar las pasarelas y cada uno de los detalles de la noche.