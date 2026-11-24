A partir de las 8:00 p.m. hora colombiana comenzará la fase final de Miss Universo 2026, que elegirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, quien ostentó el título en el periodo 2025-2026.

La ceremonia, que se originará en el Coliseo José Miguel Agrelot, de San Juan Puerto Rico, es la versión 75 del reconocido certamen de belleza.

En esta oportunidad, la organización Miss Universo elegirá 30 semifinalistas en una etapa inicial y luego, serán diez para llegar a las finalistas. Dentro de las favoritas para llevarse la corona y el cetro están: Colombia, Francia, Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Chile.

Votos del público pueden asegurar ingreso a las 30 semifinalistas en Miss Universo

El público puede votar por su candidata favorita y asegurar mediante este sistema su ingreso al grupo de las 30 semifinalistas. El primer voto es gratis, pero es posible adquirir paquetes de votos que tienen precios fijos.

Aquí una guía, paso a paso, para votar por la Miss Colombia.

1. Ingrese a la página oficial de votaciones de la organización Miss Universo: https://missuniverseorg.com/vote

2. Desde el celular también puede acceder, descargando la app MU Fan, desde la tienda virtual.

3. Haga clic en la opción Vote y ahí se le desplegará el listado de candidatas y sus respectivos países.

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4. Haga scroll hasta ubicar la foto de Miss Colombia, María Alejandra López Pérez.

5. Haga clic en la opción de votación gratuita o si lo desea, puede adquirir paquete de votos. Los precios de los paquetes de votos, que son cobrados mediante transacción bancaria (tarjeta de crédito) son:

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18 votos: US$0,99.

90 votos: US$4,99.

240 votos: US$9,99.

510 votos: US$19,99.

1.320 votos: US$49,99.

2.700 votos: US$99,99.

6.000 votos: US$199,99.

60.000 votos: US$1.999.

5. Al final, cerciórese de que sus votos se hayan registrado.

La candidata que reúna la mayor cantidad de votos digitales del público tendrá un lugar asegurado entre las 30 semifinalistas.

Presentadores del Miss Universo 2026

La ceremonia de la gran final incluirá como presentadores oficiales a Mario López y a R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

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Además varias ex reinas harán parte de los comentarios de la transmisión. Ellas son: la Miss Universo 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres, y la actriz y comunicadora estadounidense Zuri Hall; así como las Miss Universo 2001 y 2006, las puertorriqueñas Denise Quiñones y Zuleyka Rivera, respectivamente.

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