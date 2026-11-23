Con la participación de 116 candidatas de distintos países del mundo se celebra en Puerto Rico la versión número 75 de Miss Universo.

El concurso de belleza, que tuvo su fase preliminar este domingo 22 de noviembre, realizará la ceremonia final este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, de San Juan Puerto Rico.

La velada tendrá un evento previo desde la 7:00 p.m., hora de Puerto Rico, denominado ‘Celebrando Nuestras Reinas’, con material reunido a lo largo de la competencia y que muestra a las soberanas en distintos momentos.

El reinado que dentro de su dinámica tendrá primero 30 semifinalistas y luego escogerá 10 candidatas para finalmente llegar a las finalistas cuenta por primera vez con la participación de San Martín y Uganda.

Miss Universo coronará a sucesora de Fátima Bosch este martes 24

En Colombia, el Miss Universe, como se le denomina internacionalmente, comenzará a las 8:00 p.m. y los televidentes podrán seguirlo por Telemundo Internacional y quienes tengan servicio de streaming de Universal+. En los canales digitales habrá transmisión en el canal oficial de YouTube.

Vea, de El Espectador también estará llevando los detalles del concurso a sus lectores.

La colombiana María Alejandra López Pérez, quien cautivó la atención de los jurados y espectadores luego de lucir un impecable atuendo en honor a las joyas colombianas, ya se perfila como una de las favoritas.

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Las favoritas en Miss Universo 2026

Dentro de los nombres que más suenan para suceder a Fátima Bosch, la mexicana coronada en el 2025 en medio de la polémica están: Venezuela con su representante Clara Vegas Goetz; la reina anfitriona, la puertorriqueña Jennifer Barreto, quien según los expertos tiene bastante seguridad y la ventaja de competir en su país.

A Bea Millan Windorski, Miss Filipinas, la ven como favorita por su amplia experiencia, ya que ha participado en anteriores reinados.

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La candidata de Francia Garance Authié, es favorita por su elegancia; mientras que Nueva Zelanda, Georgia Waddington se destaca por su desempeño en pasarela. La colombiana María Alejandra López además de su silueta, ha evidenciado tener carisma y seguridad en los desfiles.

Otras que figuran como favoritas son la chilena Dominga López; la candidata de República Dominicana, Melissa Núñez y la cubana, Mia Dio.

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