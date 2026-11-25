La noche del 24 de noviembre se coronó a la sucesora de Fátima Bosch como nueva Miss Universo. Las cinco finalistas que llegaron a la recta final destacándose entre un total de 116 representantes de igual número de países fueron: Venezuela, Filipinas, Nueva Zelanda, República Dominicana y Puerto Rico, siendo esta última la gran triunfadora.

En el segmento decisivo las cinco aspirantes respondieron una pregunta distinta que les formuló el jurado y posteriormente respondieron un interrogante común.

Una vez coronada Jennifer Barreto, quien además se convirtió en la primera madre en ostentar el título de Miss Universo, desde que la organización permitiera la participación de mujeres casadas y con hijos hace tres años, en las redes sociales comenzó a hablarse de la nueva soberana de la belleza.

En los comentarios de la cuenta oficial del concurso, como en la publicación de Telemundo, cadena que llevó a América Latina la transmisión, desde Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, se leyeron diversas reacciones.

Algunos consideraron que Puerto Rico ganó por ser la anfitriona, otros que la corona era para República Dominicana o Venezuela incluso para Colombia o Francia, quienes no estuvieron clasificadas en el ramillete final.

Uno de los aspectos más abordados en la conversación digital fue la respuesta sobre la inteligencia Artificial que dio Barreto y que para algunos fue desacertada.

¿Qué dijo Jennifer Barreto, nueva Miss Universo?

La pregunta que le hicieron a la hoy Miss Universo 2026 fue: "Mientras la inteligencia artificial continúa creciendo ¿Cuál es el valor más importante que nunca debemos perder?". A lo que Barreto respondió en español: "La Inteligencia Artificial llegó a nuestras vidas para quedarse y yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente y si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor está en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos cuando defenderlos se hace difícil", posteriormente argumentó lo que se convirtió en foco de polémica.

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"Por eso a mí no me preocupa cuan inteligente sea la Inteligencia Artificial o avanece, sino cuan sabios vamos a ser nosotros para utilizarla responsablemente".

La crítica estuvo orientada a que con la la IA no solo ha remplazado trabajos, en opinión de los detractores, sino que algunos de los ciudadanos digitales consideran que debe preocuparnos a todos por su incidencia y alcance.

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Otro punto de crítica fue el surgimiento de un video donde a la reina de Puerto Rico habla de la IA, lo que generó dudas sobre si ella pudo haber conocido la pregunta con anticipación. De ahí que algunos hablaron de supuesto fraude.



"Le robaron el titulo a Rep. Dominicana"; "Hasta la respuesta ya la tenía preparada y a la hora de escoger el sobre de preguntas ya sabía cuál agarrar, esto fue un fraude"; "Ya tenía ensayada la respuesta", son algunas de las frases que se leen sobre la elección.

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