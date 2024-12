Influencer que rescató a Ingrid Karina explicó por qué se fugó y se defiende

Con el proceso que ha vivido la ex modelo de Stock Models, Ingrid Karina Sánchez, la generadora de contenido conocida como Andreita Moreno, se ha popularizado aún más, ya que junto a Yonatan Forero, fueron quienes encontraron en la calle a la modelo y comenzaron un proceso para lograr que fuera a rehabilitación en un centro de Girardota, Antioquia.

No obstante, con la decisión que tomó Ingrid Karina la semana anterior de abandonar el centro donde era atendida, algunos cibernautas han atacado a los generadores de contenido y facilitadores; incluso se lee en algunos comentarios en las redes que pudieron haber cometido un secuestro simple.

En este punto es oportuno anotar que el hijo de Ingrid, Juan Antonio Bonnet, comunicó vía redes sociales que ya saben dónde está su madre y él viajará a la capital antioqueña esta semana para convencerla de que regrese a un lugar para recibir terapia.

Volviendo a Andrea y Yonatan, los dos publicaron un video en Tik Tok, donde aclaran lo sucedido y explican el proceso de Ingrid y lo que la habría llevado a huir de rehabilitación. También confían en que ella pueda regresar al tratamiento y mejorar.

La transmisión la hicieron desde una de las calles donde es habitual ver jóvenes consumiendo drogas, resaltando que en un lugar como ese encontraron a Ingrid. Yonatan explicó que cuando la abordaron, incluso tenía un arma blanca y aún así quisieron brindarle apoyo.

En el video Andrea explica: “Ustedes saben que en los procesos de rehabilitación tenemos altas, tenemos bajas y tenemos caídas y ella (Ingrid) ahorita tuvo una caída, así que quiero que ustedes conozcan qué es lo que está pasando; que si queremos ayudarla, pero que lastimosamente las cosas no se han dado”.

“Ingrid Karina se escapó”, Yonatan Forero, sobre la modelo

Luego Yonatan completó la narración de hechos ocurridos con Ingrid explicando que siempre estuvieron amparados por la vía legal y que en el traslado de Ingrid al centro hubo incluso presencia policial: “lamentablemente Ingrid Karina se escapó de la fundación… muchos de ustedes se acuerdan de este caso, cuando la rescatamos de la calles, en un proceso completamente involuntario, en compañía de Andreita Moreno, de Mónica, mi persona y su mejor amigo, que es Fabián, incluso hubo presencia de la policía y con autorización de su familia, siempre tuvimos contacto con el hijo que creó un Tiktok para estar muy pendiente de ella y de su proceso”.

Seguidamente, Forero explicó que Ingrid dejó el centro que no era el que él maneja. “Lamentablemente Ingrid Karina está nuevamente en las calles en el consumo de sustancias psicoactivas, es verdad que volvió recaer, que se escapó, si se escapó. Estaba en una fundación en Girardota, no en mi fundación, nosotros lo que hicimos fue el abordaje de llevarla hasta allá y rescatarla de las calles”.

Más adelante, explicó que seguramente Ingrid sufrió el síndrome de abstinencia y por eso, dejó el tratamiento. “¿qué pasa? así como se escapan de una cárcel, se pueden escapar de cualquier fundación, el síndrome de abstinencia es bastante fuerte”.

¿Por qué internar a Ingrid Karina contra su voluntad no fue un secuestro?

En este punto, fue cuando se defendió de algunos ataques que él y Andrea han recibido.

Lamentablemente hemos visto en algunos videos, en algunos fotos, comentarios que quieren empañar el nombre de Andrea y el mío diciendo que todo esto fue un secuestro simple. Según la ley 1306 del 2019 habla de que es una problemática de salud pública y de salud mental y que son personas que no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismas y que ponen en riesgo la vida de si mismo y de la comunidad, los bienes de la familia incluso el bienestar de su familia. Su familia (la de Ingrid) en medio de sus desespero lo que hizo fue buscarnos a nosotros para poderla llevarla a un centro de rehabilitación ¿qué queremos? Nuevamente rescatarla llevarla a la fundación porque todo merecemos una oportunidad”.

Por su parte, Andrea intervino explicando que no tiene preferencia por ninguno de los casos que asume en la calle para ayudar a otros. “Muchos me atacan porque presumo más un proceso que otro, pero las cosas no son así, cada uno lleva un proceso diferente”.

