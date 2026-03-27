Moisés Arias, el colombiano en ‘Hannah Montana’: de dónde es, su familia, pareja y más

El aniversario de Hannah Montana se transformó en algo más que una simple celebración nostálgica: fue una oportunidad para recordar una serie que dejó huella en toda una generación y cambió el panorama del entretenimiento juvenil en la televisión. Protagonizada por Miley Cyrus, esta producción no solo catapultó a su elenco al estrellato, sino que también presentó personajes secundarios que se volvieron esenciales para su éxito. Entre ellos, brilló el divertido Rico Suave, interpretado por Moisés Arias. Aunque no era el protagonista, su papel fue fundamental para equilibrar la historia y conectar con el público, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la serie.

¿Quién es Moisés Arias de ‘Hannah Montana’?

Moisés Arias nació el 18 de abril de 1994 en Nueva York, pero sus raíces son colombianas por sus padres. Desde pequeño, mostró un gran interés por la actuación y fue descubierto en 2005, lo que marcó el inicio de una carrera que lo catapultó rápidamente a la televisión y al cine.

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Su hermano menor, Mateo Arias, también es actor y ha participado en producciones de Disney como Kickin’ It. Ambos crecieron formándose en el mundo de la actuación y compartiendo proyectos en la industria. Sus padres, de origen colombiano, jugaron un papel fundamental en su desarrollo artístico y en mantener viva la conexión cultural con sus raíces latinas.

¿Quién es la pareja de Moisés Arias de ‘Hannah Montana’?

En cuanto a su vida amorosa, Moisés Arias ha sido bastante reservado. Actualmente, no hay confirmación pública de que tenga una relación sentimental, lo que refuerza su imagen como un artista que se centra en su carrera y en sus proyectos personales. En el pasado, su nombre estuvo relacionado con figuras como Willow Smith, aunque esa situación causó controversia y nunca se llegó a confirmar una relación formal.

Rico Suave de ‘Hannah Montana’, el personaje que lo hizo famoso

El gran salto a la fama llegó con su papel de Rico Suave en Hannah Montana, una producción que se convirtió en un fenómeno global entre 2006 y 2011, donde interpretaba al astuto y divertido dueño de un local en la playa, siempre en conflicto con Jackson, el hermano de Miley.

Tras su participación en la serie, Moisés continuó construyendo una carrera versátil en cine y televisión. Ha participado en películas como The Kings of Summer, Five Feet Apart y la colombiana Monos, además de en la serie Fallout, donde dio vida a Norm. Este crecimiento le ha permitido dejar atrás su imagen infantil y posicionarse como un actor serio dentro de la industria.

Esta semana, el actor hizo su regreso triunfal en la alfombra roja para celebrar los 20 años de Hannah Montana, dejando a los fans sorprendidos con su impresionante transformación física. Lejos de su imagen de niño travieso, ahora se presenta como un adulto con un estilo más adulto, con barba, pues cuando hizo su actuación en la serie de Disney tenía 12 años. En los próximos días cumple 32. “Fue una época no solo para el público, sino también para mí. Es como crecer juntos. Fue la mezcla más alocada de televisión y espectáculos en vivo que he visto. Y creo que la música influye mucho, así que es algo que nunca se olvida”, dijo en una oportunidad para People.

Además de ser actor, Arias ha incursionado en el mundo de la fotografía y la creación, rompiendo con el estereotipo de estrella juvenil de Disney. Su evolución artística ha sido continua, transitando de roles cómicos a personajes más profundos, por eso, su regreso en el especial no solo evocó nostalgia, sino también admiración por su desarrollo en la industria.