Monsieur Periné se separa después de 20 años: “La decisión más difícil”

“Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando a lo largo de estos casi 20 años”, con estas palabras, los integrantes de Monsieur Periné hicieron pública su separación musical, luego de compartir escenarios durante dos décadas.

La agrupación nació en 2007, cuando Catalina García y Santiago Prieto comenzaron a tocar junto a otros músicos en Villa de Leyva. Lo que comenzó como un experimento con versiones de canciones de diversos géneros, como boleros, música brasileña, jazz y swing, se transformó en un proyecto musical que los llevó a presentarse en escenarios tanto nacionales como internacionales.

“Vamos a separarnos”: Mounsieur Periné

El dúo comentó que no ha sido fácil y que cada uno está experimentando el proceso a su propio ritmo. “Quizá sea la decisión más difícil que hemos tenido que tomar y todavía estamos intentando procesarla. Cada quien a su tiempo, cada quien con su duelo. Por eso nos ha costado tanto encontrar la manera de decirlo, tal vez porque no existe una manera adecuada de hacerlo. Ha sido nuestro equipo el que, con muchísimo amor, paciencia y un esfuerzo inmenso por comprender lo que estamos sintiendo, nos ha ayudado a dar este salto al vacío”, se lee en el comunicado que, en menos de una hora alcanzó los 11 mil likes.

Por ahora, ambos artistas dejaron claro que no se trata de un adiós definitivo. “Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo, lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”.

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20 años de historia de Monsieur Periné

En sus inicios, Monsieur Periné comenzó tocando en bodas, fiestas y eventos privados, pero con el tiempo logró crear una propuesta única que fusiona jazz, swing, pop y ritmos latinoamericanos. Su primer álbum de estudio, titulado Hecho a Mano, llegó en 2012 y en él se incluyen temas como Suin Romanticón, La Muerte, La Ciudad, La Playa y Huracán.

Uno de los momentos más significativos en su carrera ocurrió en 2015, cuando la banda se llevó a casa el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista. A lo largo de los años, temas como Nuestra canción y Bailar contigo se han convertido en clásicos que han definido el sonido de la banda en la vibrante escena musical colombiana.

“Lo más importante de esta historia ha sido todo lo que hemos logrado construir junto a ustedes, todo lo que vivimos, lo que soñamos, lo que hicimos posible durante todos estos años”, mencionaron Santiago y Catalina en su comunicado.

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Los artistas aprovecharon para agradecerle a sus seguidores, quienes han seguido su carrera y cada etapa de crecimiento musical: “Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta historia. Decirlo aquí se queda muy corto, pero en este momento no encontramos consuelo y esa es la forma en la que por ahora lo podemos comunicar”.