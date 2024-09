MTV Video Music Awards 2024: Lista completa de ganadores

EN la edición 40 de los premios MTV Video Music Awards ocurrido en el UBS Arena de Nueva York la viralidad corrió por cuenta de Karol G y el video donde baila junto a la estrella Taylor Swift. La más premiada de la noche fue justamente la cantante estadounidense que sin duda, vive su mejor momento musical. Katy Perry se llevó el homenaje a su carrera y también protagonizó un emotivo momento junto a su esposo, el actor Orlando Bloom.

Aquí la lista completa de ganadores de los galardones, que el año pasado homenajearon la carrera de Shakira.

Mejor Video

Ariana Grande – We Can’t Be riends (Wait For Your Love)

Billie Eilish – Lunch

Doja Cat – Paint The Town Red

Eminem – Houdini

SZA – Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight (GANADORA)



Artista del año

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift (GANADORA)



Canción del año

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Jack Harlow – Lovin On Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Espresso (GANADORA)

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Teddy Swims – Lose Control



Mejor artista nuevo

Benson Boone

Chappell Roan (GANADORA)

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla



Interpretación Push del año

Kaliii – Area Codes

GloRilla – Lick or Sum

Benson Boone – In the Stars

Coco Jones – ICU

Victoria Monét – On My Mama

Jessie Murph – Wild Ones

Teddy Swims – Lose Control

Chappell Roan – Red Wine Supernova

Flyana Boss – Yeaaa

Laufey – Goddess

Le Sserafim – Easy (GANADORA)

The Warning – Automatic Sun



Mejor colaboración

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones

Jung Kook ft. Latto – Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight (GANADORA)



Mejor pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift (GANADORA)



Mejor hip-hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

Eminem – Houdini (GANADORA)

GloRilla – Yeah Glo!

Gunna – fukumean

Megan Thee Stallion – BOA

Travis Scott ft. Playboi Carti – FE!N



Mejor R&B

Alicia Keys – Lifeline

Muni Long – Made For Me

SZA – Snooze (GANADORA)

Tyla – Water

USHER, Summer Walker, 21 Savage – Good Good

Victoria Monét – On My Mama



Mejor alternativo

Benson Boone – Beautiful Things (GANADOR)

Bleachers – Tiny Moves

Hozier – Too Sweet

Imagine Dragons – Eyes Closed

Linkin Park – Friendly Fire

Teddy Swims – Lose Control (Live)



Mejor Rock

Bon Jovi – Legendary

Coldplay – feelslikeimfallinginlove

Green Day – Dilemma

Kings of Leon – Mustang

Lenny Kravitz – Human (GANADOR)

U2 – Atomic City



Mejor Latino

Anitta – Mil Veces (GANADORA)

Bad Bunny – MONACO

Karol G – MI EX TENÍA RAZÓN

Myke Towers – LALA

Peso Pluma & Anitta – BELLAKEO

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Shakira & Cardi B – Puntería



Mejor K-pop

Jung Kook ft. Latto – Seven

LISA – Rockstar (GANADORA)

NCT DREAM – Smoothie

NewJeans – Super Shy

Stray Kids – LALALALA

TOMORROW X TOGETHER – Deja vu



Mejor afrobeats

Ayra Starr ft. Giveon – Last Heartbreak Song

Burna Boy – City Boys

Chris Brown ft. Davido & Lojay – Sensational

Tems – Love Me JeJe

Tyla – Water (GANADORA)

USHER, Pheelz – Ruin



Mejor video for good

Alexander Stewart – if you only knew

Billie Eilish – What Was I Made For (From the Motion Picture “Barbie”) (GANADORA)

Coldplay – feelslikeimfallinginlove

Joyner Lucas & Jelly Roll – Best for Me

RAYE – Genesis.

Tyler Childers – In Your Love



Canción del verano

Ariana Grande: we can’t be friends (wait for your love)

Benson Boone: Beautiful Things

Billie Eilish: Birds of a Feather

Chappell Roan: Good Luck, Babe!

Charli xcx ft. Billie Eilish: Guess featuring Billie Eilish

Eminem: Houdini

Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar: Like That

GloRilla, Megan Thee Stallion: Wanna Be

Hozier: Too Sweet

Kendrick Lamar: Not Like Us

Post Malone ft. Morgan Wallen: I Had Some Help

Sabrina Carpenter: Please Please Please

Shaboozey: A Bar Song (Tipsy)

SZA: Saturn

Taylor Swift ft. Post Malone: Fortnight (GANADORA)

Tommy Richman: Million Dollar Baby



Mejor grupo

NSYNC

Coldplay

Imagine Dragons

NCT Dream

NewJeans

SEVENTEEN (GANADOR)

TOMORROW X TOGETHER

Twenty One Pilots



Mejor video trending

Beyoncé: Texas Hold ‘Em

Camila Cabello ft. Playboi Carti: I Luv It

Chappell Roan: Hot to Go!

Charli : Apple

Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba: Mamushi (GANADORA)

Tinashe: Nasty



Actuación más icónica en los MTV VMA

Beyoncé: Love on Top (2011)

Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna, Missy Elliott: Like a Virgin y Hollywood (2003)

Eminem: The Real Slim Shady y The Way I Am (2000)

Katy Perry: Roar (2013) (GANADORA)

Lady Gaga: Paparazzi (2009)

Madonna: Like a Virgin (1984)

Taylor Swift: You Belong With Me (2009)

Estos son los ganadores en las categorías técnicas de los MTV MAs



Mejor dirección

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love), dirigido por Christian Breslauer

Bleachers – Tiny Moves, dirigido por Alex Lockett & Margaret Qualley

Eminem – Houdini, dirigido por Rich Lee

Megan Thee Stallion – BOA, dirigido por Daniel Iglesias Jr.

Sabrina Carpenter – Please Please Please, dirigido por Bardia Zeinali

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight, dirigido por Taylor Swift (GANADORA)



Mejor cinematografía

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love) (GANADORA)

Charli XCX – Von dutch

Dua Lipa – Illusion

Olivia Rodrigo – Obsessed

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight



Mejores efectos visuales

Ariana Grande – the boy is mine

Eminem – Houdini (GANADORA)

Justin Timberlake – Selfish

Megan Thee Stallion – BOA

Olivia Rodrigo – get him back!

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight



Mejor coreografía

Bleachers – Tiny Moves

Dua Lipa – Houdini (GANADORA)

Lisa – Rockstar

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Tate McRae – Greedy

Troye Sivan – Rush



Mejor dirección de arte

Charli XCX – 360

LISA – Rockstar

Megan Thee Stallion – BOA (GANADORA)

Olivia Rodrigo – Bad Idea Right

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight



Mejor edición

Anitta – Mil Veces

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

LISA – Rockstar

Sabrina Carpenter – Espresso

Eminem – Houdini

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight (GANADORA)



