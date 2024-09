Jennifer López es captada de la mano con Matt Damon, mejor amigo de Ben Affleck

Jennifer López lució sencillamente espectacular en el lanzamiento de la cinta Imparable, en el Festival de Cine de Toronto. Se sabía que su ahora exesposo Ben Affleck no acudiría, para no alimentar ningún tipo de noticia con la estrella, a pesar de que él es parte del filme. Además, es bien sabida la incomodidad que le causa ser asediado por los medios.

López lució un vestido que los medios han denominado ‘el de la venganza’ pues esta es la primera alfombra que tiene desde que solicitara el divorcio en un tribunal de Los Ángeles.

Ya se ha vuelto una tradición que cuando las famosas van a un evento enfundadas en atuendos llamativos, a pesar de que estén en medio de una crisis personal, la prensa etiqueta su outfit de este manera.

Volviendo a Jennifer López, los medios han mencionado lo afligida que está, aunque no lo parezca, por su fracaso matrimonial tras dos años de casada con Ben Affleck, con quien más de 20 años atrás también estuvo comprometida. Según una fuente indicó a People, ella lo hizo todo porque quería luchar por su matrimonio.

Jennifer López y Matt Damon estuvieron juntos en Canadá, sin Affleck

Ahora en medio del festival canadiense, han surgido imágenes donde se ve a Jennifer sentada compartiendo con Matt Damon, el mejor amigo de Ben y su socio productor en la cinta que estelariza López. La pareja se vio bastante cercana, tanto que están tomados de la mano, en lo que Page Six ha detallado como una señal de apoyo de Damon a la ex de su amigo. Page Six publicó la imagen.

Se sabía que a Matt le agradaba López como pareja de Ben y cuando retomaron su relación, declaró a la prensa lo feliz que taba por Affleck, a quien conoce hace más de 35 años, pues juntos empezaron en Hollywood, cuando apenas eran unos jóvenes con aspiraciones cinematográficas.

Antes de pensar en que algo más pueda pasar entre López y Damon, es necesario mencionar que él acudió con su esposa Luciana Barroso, con quien tiene tres hijas y un sólido matrimonio, quien estaba muy cerca de la escena.

Este fin de semana también trascendió que López y Affleck tuvieron un nuevo encuentro. Sucedió cuando ella de nuevo en Los Ángeles, fue a la oficina de él, donde también está la de ella. La cantante fue en compañía de su madre Guadalupe. No se sabe de qué hablaron o cómo fue el encuentro, sin embargo, los rumores sobre desencuentros económicos por la casa de 60 millones de dólares que compraron y que ahora ninguno quiere ha suscitado, siguen.

