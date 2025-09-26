Muere el cantante Christian, conocido como el ‘Julio Iglesias italiano’, a los 82 años

El mundo de la música romántica está de luto. Este jueves se confirmó la muerte del cantante italiano Christian, cuyo nombre real era Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, a los 82 años. El artista falleció en un hospital de Milán a causa de una hemorragia cerebral, dejando tras de sí una de las trayectorias más recordadas de la balada italiana de los años setenta y ochenta.

Nacido en Palermo en 1943, Christian creció en un ambiente musical que lo llevó desde muy joven a interesarse por el canto. Su gran salto artístico llegó en los años setenta, cuando comenzó a consolidarse como intérprete de baladas románticas con un estilo muy cercano al de sus contemporáneos Toto Cutugno y Umberto Tozzi. Sin embargo, fue en los años ochenta cuando alcanzó la cima de su popularidad, gracias a un repertorio cargado de sentimiento que lo convirtió en un ídolo en Italia y en otros países de Europa y América Latina.

Su voz potente y melódica le abrió las puertas de importantes escenarios y festivales de la canción, donde se ganó un lugar como uno de los intérpretes más carismáticos del género melódico italiano. Temas como Cara y Daniela se convirtieron en himnos de toda una generación, marcando la banda sonora de miles de historias de amor.

A lo largo de su carrera, Christian publicó más de una decena de discos y logró vender millones de copias en todo el mundo, un récord que lo ubicó entre los cantantes italianos más escuchados de su época. Su estilo inconfundible le permitió compartir escenario con figuras de la talla de Domenico Modugno y Albano Carrisi, fortaleciendo la internacionalización de la balada italiana.

Aunque en los últimos años había reducido su presencia en los escenarios, Christian seguía siendo un referente de la música romántica. Sus canciones continúan sonando en emisoras dedicadas a los clásicos, y su figura mantiene un lugar especial en la memoria colectiva de quienes vivieron la época dorada de la música italiana.

La noticia de su fallecimiento ha generado mensajes de despedida de colegas y fanáticos que destacan su aporte a la música romántica y el legado que deja a nuevas generaciones. Con su partida, Italia despide a una de sus voces más queridas, pero su obra permanece como testimonio del poder de la música para trascender el tiempo.