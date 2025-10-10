Muerte de Carlos Barbosa: así lo recordó María Margarita Giraldo: “Estoy muy triste”

La televisión en Colombia está de luto tras la muerte de Carlos Barbosa, un ícono de la actuación en el país, quien hizo parte de producciones como El gallo de oro, Don Chinche, Vuelo secreto, La mujer del presidente, La venganza, El Capo, Infieles, entre otras.

Aunque su formación universitaria fue en Arquitectura en la Universidad del Valle, Barbosa se dio cuenta desde muy joven de su pasión por las artes escénicas. Se unió a un grupo de teatro universitario que, con el tiempo, le proporcionaría una base sólida para su carrera como actor. Después de eso, se unió a la Compañía de Teatro Nacional de Colombia, donde vivió una gran experiencia de gira que lo llevó hasta Costa Rica. Pasó por San Andrés y Providencia, y finalmente se estableció en Bogotá, donde se unió al Teatro Popular de Bogotá (TPB), un lugar clave para su crecimiento como actor y maestro.

Además de su pasión por la pantalla, el teatro siempre ocupó un lugar especial en su corazón. Ya sea actuando, dirigiendo o incluso enseñando y formando a nuevos actores. Su amor por el arte dramático nunca se apagó.

Carlos Barbosa, actor colombiano. Fotografía por: Instagram @carlosbarbosaactor

La actriz María Margarita Giraldo trabajó con Carlos Barbosa

Tras conocerse la noticia de la muerte del actor, Vea se comunicó con María Margarita Giraldo, actriz que compartió varios proyectos con el actor. “Conocí a Carlos desde hace mucho tiempo cuando estaba ennoviando con Chela Arias, antes de casarse y los encontraba en Inravisión, yo iba a acompañar a mi mamá a su emisión, en esa época la novela La Perla fue la última que se hizo en vivo y Carlos creo que trabajó allí, en todo caso, allí lo conocí“, dijo la actriz de Vecinos, hija de Teresa Gutiérrez.

Se desconoce con exactitud cuánto tiempo llevaba enfermo el actor; sin embargo, según la actriz María Margarita, antes de pandemia, comenzó a presentar algunas complicaciones de salud. “También tuve el honor de trabajar a su lado en Vuelo Secreto haciendo yo el personaje de Sor Rita, una monja. Lo último que trabajó Carlos, estoy segura, fue conmigo, con Luis Eduardo Arango y Diego León Hoyos en una comedia que hicimos en teatro antes de pandemia que se llamaba Cuando una carcajada se convierte en tos, que ahorita se adaptó para televisión. Estoy convencida que fue el último trabajo de Carlos porque ya después se debilitó mucho y no pudo acompañarnos en esa versión televisiva que hicimos. Estoy muy triste con su pérdida, una pérdida de una figura legendaria de la televisión y del teatro y del cine. Tengo contacto con su hija Bella Barbosa y su esposa Myriam. Es muy lamentable esa pérdida”, agregó la actriz.