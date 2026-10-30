Muerte de El Komanche: Influencers lo despidieron como pidió. Será enterrado en El Salvador

Tras la muerte del influencer conocido como ‘El Komanche’, quien atravesaba problemas de salud mental, se viralizó un video donde él pedía que en caso de morir se le despidiera con pizza, con música de Bad Bunny y con pantallas que emitieran sus programas y películas favoritas.

“Siento que ya estoy en mis últimos días, de verdad guey (…) Este clip se los voy a pasar a mis papás. Si me llego a morir, ni se les ocurra en mi velorio sea un velorio católico (…) Siempre lo he dicho a mí me c… los velorios católicos donde llegan y la gente está rezando y está llorando… Lo que tiene que haber mi velorio Bad Bunny. Que no vayan a dar tamales, full Bad Bunny, que den mi comida favorita: pizza, pueden dar Pizza Hut o Little Caesars (…) Les voy a dejar un poquito de dinero para que den Pizza Hut o Little Caesars, que no vayan a dar pizza de la siciliana”, dijo el salvadoreño en el material mencionado.

Queriendo honrarlo con sus deseos algunos de sus amigos del medio digital lo despidieron con lo que pidió.

Según medios mexicanos los influencers allegados al salvadoreño como Arigameplays y AmaBlitz, así como su madre, Adriana Alonso, organizaron un tributo donde acudieron vestidos de blanco, con globos y compartieron alrededor de un círculo, con arreglos florales y la imagen de Komanche, un pedazo de pizza. También vieron Dragon Ball Z, una de sus series predilectas.

“Así te despedimos, Komi, como tú lo querías, todos compartiendo todos los buenos recuerdos que dejaste en nuestro corazón, con mucha música de Bad Bunny y comiendo una rebanada de Pizza Hut. Que Dios ilumine tu camino. Descansa en paz”, escribió en sus historias Adriana Alonso.

El funeral de ‘El Komanche’ será en El Salvador

Sobre la despedida final de El Komanche, su padre anunció que sus restos estarán en su país este viernes 30 de octubre

“Primeramente Dios, el viernes (30 de octubre) llegará a su pueblo el cuerpo de mi hijo y el sábado será su entierro, para todos los amigos y familiares que me han estado preguntando”., escribió José Luisa Acevedo en su facebook.

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Por su parte, la Funeraria Divino Maestro anunció que sería la encargada de recibir el cuerpo del influencer a las 2:30 de la tarde, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, procedentes de México.



Se sabe que sus restos serán trasladados hacia San Sebastián, San Vicente.

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