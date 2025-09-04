Así reacciona el mundo a la muerte de Giorgio Armani. “Inspiró al mundo entero”

La moda y la cultura mundial están de luto. Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes del último siglo, falleció este jueves en Milán a los 91 años. Su partida, confirmada por el Grupo Armani, generó una ola de reacciones que van desde líderes políticos hasta celebridades del cine, la música y el deporte, todos unidos en un mismo sentimiento: la gratitud por el legado de un hombre que transformó la manera de entender la elegancia.

El Grupo Armani destacó en un comunicado que el diseñador “trabajó incansablemente hasta sus últimos días, contribuyendo activamente a las colecciones y proyectos futuros”. La empresa subrayó que su vida fue inseparable de su obra, recordando cómo su visión minimalista y sobria cambió para siempre el rumbo de la moda italiana y global.

Así se despiden los famosos de Giorgio Armani

Entre los primeros tributos estuvo el de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien escribió en sus redes sociales: “Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo dar prestigio a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un icono, un trabajador incansable, un símbolo de la Italia mejor”.

El pesar también llegó desde la diplomacia. Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, lo describió como un visionario que proyectó la imagen de un país sofisticado y moderno al resto del mundo.

Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto. pic.twitter.com/Rwyu4mXW54 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2025

Las celebridades no tardaron en pronunciarse. La actriz Julia Roberts, amiga cercana del diseñador, lo despidió con un breve pero sentido mensaje en Instagram: “Un verdadero amigo, una leyenda”, acompañado de un emoji de corazón roto.

La diseñadora Donatella Versace, histórica colega y rival en las pasarelas, también mostró su tristeza: “El munto perdió hoy a in gigante. Hizo historia y será recordado por siempre”.

Otra voz relevante fue la de Victoria Beckham, quien además de su faceta como diseñadora fue cercana al italiano. “El mundo de la moda ha perdido a una verdadera leyenda, un visionario cuyo legado vivirá por siempre. Me siento honrada de haberlo llamado amigo”, expresó.

También llegaron homenajes desde instituciones culturales. El teatro de ópera La Fenice, en Venecia, lo definió como “un maestro de la sofisticación y la fuerza creativa”. Por su parte, Remo Ruffini, CEO de Moncler, citó una frase célebre de Armani: “La elegancia no significa ser notado, significa ser recordado”, como símbolo del impacto que deja su partida.

Murió Mr. Giorgio Armani, rey de la moda italiana. Tenía 91 años. Paso de ser médico a convertirse en uno de los diseñadores más importantes del siglo XX. Fue un gigante de la moda. Revolucionó la sastrería, redefinió estilo elegante y deja legado como un icono del made in Italy. pic.twitter.com/QutNILLyJ6 — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) September 4, 2025

La capilla ardiente de Giorgio Armani se abrirá este fin de semana en el Armani/Teatro de Milán, mientras que el funeral será privado. Lo cierto es que, más allá del dolor de la despedida, las palabras de quienes lo conocieron y admiraron reflejan una certeza compartida: el legado de Armani seguirá vivo en cada prenda, en cada pasarela y en cada definición de estilo que apueste por la sobriedad y la libertad.