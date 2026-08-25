Muerte de Juan Tamariz. Viuda acusa a hijos de no dejarla despedirse. No tendría dónde vivir

El pasado 18 de agosto el ilusionismo en el mundo se vistió de luto cuando murió el mago español Juan Tamariz. Su muerte, a los 83 años, ocurrió en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Su hija Ana fue quien comunicó la noticia. Ahora los medios españoles registran una disputa familiar entre los hijos del ilusionista llamados Ana, Mónica, Alicia y Juan Diego y quien fue su esposa durante 17 años, la maga Consuelo Lorgia.

Tras la partida del ilusionista, que en Colombia fue muy popular con su participación año tras año en el Festival Internacional del Humor, sobre todo en la décadas de los años 80’s y 90’s, trascendió que sufría del mal de Párkinson.

Su viuda Consuelo aseguró en el espacio ‘Y ahora Sonsoles’ que no tuvo oportunidad de despedirse de su marido, debido a que sus hijastros se lo impidieron.

Hija de Juan Tamariz desmiente lo dicho por Consuelo Lorgia, su madrastra

Lorgia aseguró que ellos lo internaron en una “residencia” por sus inconvenientes de movilidad, sin que ella lo supiera y allí no lo pudo visitar. “Cuando llegué, estaba escrito que solo podían visitarlo los cuatro hijos”, dijo la viuda según dio a conocer el periodista Carlos García. “Y él tenía los ojos hinchados de llorar”, puntualizó.

Según lo que habría dicho Consuelo a García el día en que falleció no le permitieron despedirse y solo supo de él cuando ya había muerto.

Las palabras que habría dicho Lorgia no cayeron bien entre los hijos del ilusionista y una de ellas, Ana, mencionó al programa español ‘Fiesta’: “No es real lo que cuenta”.

Luego agregó: “No queremos entrar en tonterías. No es el momento, como verás. Había muy buena relación entre todos los hijos y mi padre y entre toda la familia mágica de mi padre, que es inmensa”.

Pese a las palabras de Ana, que ha evitado así el conflicto en público, la reconocida periodista Lorena Vázquez dio a conocer que es verdad la relación poco armoniosa que hay entre los hijos del mago y su viuda: calificándola de “bastante complicada y tensa”.

De otro lado, Lorgia también mencionó que se quedó sin dónde vivir ya que sus hijastros comenzaron a vender las propiedades de Tamariz, ubicadas en Madrid y Cádiz, desde antes de su muerte.

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