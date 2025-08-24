Muerte de Kaleth Morales: sus hijos Katrinalieth y Samuel mantienen vivo su legado

Era martes 23 de agosto del 2005 cuando Kaleth Morales, la promesa de la música vallenata, sufrió un fuerte accidente de tránsito en la vía de Cartagena-Valledupar, específicamente entre los municipios de Plato y Nueva Granada, Magdalena. El vehículo en el que se transportaba con su hermano Keyner perdió el control, al parecer, cuando Kaleth intentó esquivar un hueco, causando que se volcaran.

Los hermanos Morales Troya, quienes se dirigían a una presentación en Montería, fueron trasladados al Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar, pero lamentablemente, el intérprete de Ella es mi todo falleció el 24 de agosto debido a la gravedad de sus heridas.

¿De qué murió Kaleth Morales?

De acuerdo con los partes médicos, el artista vallenato sufrió un trauma craneoencefálico severo o un edema cerebral marcado por una contusión parietal profunda. Mientras lo llevaban al centro médico entró en coma y horas después, se confirmó que tenía muerte cerebral. Keyner, por su parte, sufrió un traumatismo craneoencefálico y después de permanecer durante dos semanas inconsciente, logró recuperarse.

¿Quién era Kaleth Morales?

Para ese momento, Kaleth tenía 21 años y era apodado como ‘El rey de la nueva ola’. Aunque comenzó sus estudios en Medicina en la Universidad del Sinú, su verdadera pasión estaba en la música. Su talento lo tenía en la cima del éxito; Kaleth estaba en el mejor momento de su carrera, miles de fanáticos coreaban sus canciones y fue catalogado como una promesa del vallenato por su estilo fresco y sus letras innovadoras.

Además de cantante, también era compositor. A los 13 años escribió su primer tema Solo he quedado. Luego, Los Diablitos, agrupación que conformaba su padre Miguel Morales, grabó su composición Novios cruzados y, a partir de ese momento, comenzó a llegar el éxito en su vida. Los Gigantes del vallenato grabaron No seré tu payaso, y Mi reina consentida e Historia de amor fueron grabadas por su progenitor. Eso lo llevó a que otros artistas vallenatos como Silvestre Dangong, Luifer Cuello, Fabián Corrales, entre otros, confiaran en su trabajo.

Kaleth Morales

‘Vivo en el limbo’, la canción que llevó al éxito a Kaleth Morales

En el 2004 grabó en Cartagena Vivo en el limbo, un tema que, sin imaginarlo, se convirtió en un himno. Mary, una mujer a quien conoció mientras estudiaba en Medicina fue su musa para escribir esta canción que hoy, 20 años después, sigue siendo un éxito nacional.

Aunque ya la había interpretado en varias de sus presentaciones, su plan era que el grupo Latin Dreams la grabara. Finalmente, fue él quien la grabó junto a Andrés Herrera y logró posicionarse en los primeros lugares de los listados nacionales.

Posteriormente grabó el álbum La hora de la verdad y ahí su carrera comenzó a llenarse de reconocimientos y premios, entre ellos, fue nombrado como cantante y compositor revelación. Entre sus canciones más destacadas están Todo de cabeza, La hora de la verdad, Siete palabras, De millón a cero y Mis cinco sentidos.

Aunque su talento lo llevó a compartir escenarios con grandes figuras del vallenato, no hubo tiempo para consolidar una carrera extensa. Sin embargo, sí se convirtió en un ícono en solitario a su corta edad.

¿Quiénes son los hijos de Kaleth Morales?

El cantante vallenato se convirtió en padre cuando tenía 16 años. Katrinalieth Morales, quien tenía cinco años cuando se apagó la voz de Kaleth, nació de la relación que él tuvo con Ivonne Armenta.

La joven, quien ahora tiene 25 años, heredó su pasión por la música y creó su propio camino. Se hace llamar la ‘Princesa del vallenato’. “Yo era muy chiquita. Recuerdo entrevistas en las que Silvestre le decía mi padre que eso que él hacía no era vallenato, que sonaba raro. Precisamente eso es lo que lo hizo grande, yo lo escucho hoy en día y sus ritmos suenan actuales. Me acuerdo que mi papá siempre que regresaba a Valledupar de algún viaje pasaba a visitarnos y se sentaba en el patio de la casa a conversar sobre la nueva música que quería lanzar. Yo con el tiempo me fui aprendiendo sus canciones, en ese entonces los discos venían con el librito que traían las letras, me di cuenta que Kaleth tiene un tema para emoción, con sus canciones puede llorar, reír, bailar, enamorar”, dijo en una oportunidad.

El cantante también tuvo otro hijo llamado Samuel, quien también se inclinó por la música. Actualmente tiene 20 años y se hace llamar artísticamente como ‘El Heredero’. Nació de la relación de Kaleth con María del Pilar Castilla. “Siempre estarás en nuestros corazones. Gracias a tus canciones y el sentimiento que plasmabas en ellas, nunca te olvidaremos. Aunque no estés conmigo físicamente, has sido desde pequeñito, el mejor ejemplo a seguir”, escribió en una oportunidad el joven.