Muerte de Komanche. Revelan cómo quería su funeral. Su papá reacciona: “Terrible enfermedad”

Este lunes muy temprano se confirmó el fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, influencer conocido en el mundo digital como ‘El Komanche’. El joven fue hallado en la casa que ocupaba en el sector de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, México.

Su padre, José Luis Acevedo se pronunció, y en una publicación de redes sociales despidió al streamer y mencionó que este luchaba contra la depresión desde hacía varios años, algo que el mismo influencer había comentado con su comunidad.

Con una imagen donde se le ve a padre e hijo disfrutando de juegos pirotécnicos en la calle despidió el papá de Komanche a su hijo: “Así te recordaré hijo, alegre, yo sé el gran ser humano que eras, a mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras si no por tu gran corazón, nadie miraba tus acciones sólo Dios y yo”.

"La terrible enfermedad que padecías", padre de ‘El Komanche’

Luego reiteró la depresión que Komanche padecía: “que Dios te perdone tus pecados hijo, sólo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías, sin embargo fuiste fuerte luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años, que Dios te reciba en su gloria”.

Hay que señalar que en uno de los videos que ha circulado se ve al influencer comentado lo mal que se siente indicando que es algo que no le desea nadie.

Así mismo, ha trascendido un video donde el streamer se refiere a la manera en que desea ser despedido en caso de que muriera.

El Komanche pidió pizza y música de Bad Bunny en su despedida

“Siento que ya estoy en mis últimos días, de verdad guey”, se le escucha decir a Gómez en el video donde luego se refiere a los detalles que quisiera para su despedida final.

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“Este clip se los voy a pasar a mis papás. Si me llego a morir, ni se les ocurra en mi velorio sea un velorio católico”, advierte ‘El Komanche’ en el material y continúa: “Siempre lo he dicho a mí me c… los velorios católicos donde llegan y la gente está rezando y está llorando”.

Lo que sí pidió fue comida rápida para los asistentes y su música favorita. “Lo que tiene que haber en mi velorio es Bad Bunny. Que no vayan a dar tamales, full Bad Bunny, que den mi comida favorita: pizza, pueden dar Pizza Hut o Little Caesars (…) Les voy a dejar un poquito de dinero para que den Pizza Hut o Little Caesars, que no vayan a dar pizza de la siciliana”, dijo el salvadoreño.

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También mencionó que en el evento se vieran series animada y sus películas favoritas. “Una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter, todo lo que me gustaba ver, los mejores momentos de Messi (…) El que me conoce sabe que me hace ilusión ver eso… se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo”, afirmó.

Hay que señalar que también se ha viralizado un video en medio de un ‘en vivo’ donde el generado pide 5000 dólares prestados argumentando que está endeudado y que esta suma le permitiría ponerse al día. Allí menciona que sus patrocinadores se le han retirado.

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El último mensaje que Gómez publicó en X fue el 19 de octubre donde expresó: “Los días simplemente no mejoran”.

Tras su muerte, se ha reavivado el tema del acoso digital y el bullying así como las enfermedades relacionadas con la salud emocional. Su mánager Byron Reyes, quien inicialmente confirmó la noticia, instó a la reflexión sobre esta problemátia.

Los días simplemente no mejoran — komanche 🇸🇻 (@Komanch) October 19, 2026

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