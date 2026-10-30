Muerte de Patrick Stewart: los emotivos homenajes de sus compañeros de ‘X-Men’ y ‘Star Trek’

El emblemático actor británico Sir Patrick Stewart murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles, según difundió un comunicado oficial este jueves 29 de octubre. Famoso mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’ y al profesor Charles Xavier en ‘X-Men’, mantuvo a lo largo de su vida posturas públicas firmes en favor de los derechos humanos, la justicia social y el activismo político y humanitario.

El actor murió luego de enfrentar la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.



Algunos de sus colegas en las distIntas producciones como Hugh Jackman e Ian McKellen, sus colegas en ‘X-Men’; William Shatner, George Takei y Jonathan Frakes, de ‘Star Trek’ lo homenajearon tan pronto Se difundió su partida exaltando su valor humano y profesional.

Así despidió Wolverine al profesor X

Jackman, conocido como Wolverine compartió en Instagram dos imágenes. Una donde se les ve detrás de un escenario de teatro y otra, de un momento de amistad afectuoso donde se les ve muy ceRcanos y sonrientes.

"Hoy hemos perdido a uno de los grandes del teatro y la pantalla. Y, en mi opinión, un amigo y un hombre extraordinario. Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, todos los días de mi vida”, escribió Jackman.

Jackman y Stewart comenzaron en sus respectivos roles de X-men en el 2000 y desde entonces mantuvieron una amistad.

Ian McKellen, actor que interpretó a Gandalf en ‘El Señor de los anillos’ y quien fue su amigo por cinco décadas también se expresó ampliamente en un escrito donde cuenta además cómo se conocieron en la Compañía de actuación.

“Antes de todo, Patrick fue definido por haber nacido y criado en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Se podía oír en su voz acentuada y en la severa honestidad con la que te decía lo que pensaba y sentía. Los hombres de Yorkshire no tienen camión con medias verdades o evitan grandes problemas. Llevaba su corazón en la manga, lo que lo hizo un hombre en quien confiar, admirar y en mi caso, amar.



Nos conocimos como ambiciosos actores jóvenes con la Royal Shakespeare Company hace medio siglo, pero no estábamos en las mismas producciones. Mi primer recuerdo fuerte fue unos años después, encontrarme con él en la calle en el centro de Londres cuando me habló de una oferta para asumir un papel principal en ‘Star Trek’. "Pero Patrick piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿Realmente quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años? ”. Bueno, él tomó el riesgo y gracias a Dios por todos nosotros lo que hizo no sólo por sus devotos Trekkies sino por el público del cine y el teatro, que se maravilló con el uso de una celebridad internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos (‘X-Men’ por supuesto) y en grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett en Stratford-upon-Avon, en el West End de Londres y en Broadway.



América fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorado Sunny que lo ha cuidado a través de la salud y la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero nunca abandonó sus orígenes: y el logro más orgulloso del actor más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico, fue su nombramiento como canciller de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire.



Su actuación de despedida en ‘Avengers: Doomsday’ aún no se ha visto”, culminó diciendo su amigo de toda la vida refiriéndose a la película que se estreanrá en diciembre y donde aparecerá el fallecido artista.

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Por su parte, los directores Joe y Anthony Russo, a la cabeza de las próximas películas ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’, también se pronunciaron: “Hemos tenido la suerte de trabajar con algunos de nuestros héroes de la infancia. Y Sir Patrick Stewart siempre será uno de ellos. Gracias por entretenernos a todos, señor. Y por enseñarnos humanidad, tanto dentro como fuera de la pantalla”,

Mientras que Wil Wheaton, quien compartió pantalla con Stewart en la serie ‘Star Trek’, publicó una fotografía junto al actor acompañada del mensaje: “Buen viaje, capitán”.



William Shatner, quien personificó al capitán James T. Kirk en la serie original, y con quien coincidió en la película ‘Star Trek: Generations‘ de 1994, lo recordó diciendo: “Sir Patrick Stewart fue un amigo, un colega y un actor magnífico. Desde el escenario hasta el puente de la Enterprise, aportó inteligencia, elegancia y un profundo sentido de humanidad a todo lo que hizo”.

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