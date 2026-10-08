Muerte de Piero: artistas despiden al autor de "Mi viejo". Confirman cómo será su funeral

El cantautor Piero falleció este jueves 7 de octubre en Buenos Aires, Argentina, la ciudad donde residió casi toda su vida. Aunque su familia no dio a conocer las causas exactas de su deceso, medios locales indican que tuvo quebrantos de salud, relacionados con su parte respiratoria, que derivaron en su hospitalización.

​”Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos agradecemos los saludos. Buen viaje, querido Piero”, publicó su familia en la cuenta del cantante en Instagram.

La partida del artista, que nació en Italia y que procuró en sus letras un mensaje de paz, reconciliación y amor y se unió a iniciativas sociales, enlutó a la industria discográfica de todo el continente, ya que fue considerado uno de los grandes exponentes de la música latinoamericana. Los mensajes de despedida de distintos intérpretes no se hicieron esperar.

Amanda Miguel, Santiago Cruz y otros despiden a Piero

"Hoy me toca despedir a un gran amigo y a un artista que dejó una huella muy especial en la música. Piero dedicó su vida a cantar, a contar historias a través de sus canciones y a llevar un mensaje de amor y paz. Tuve la dicha de compartir con él la amistad y también la música, con aquel dueto que guardo con muchísimo cariño: Soy pan, soy paz, soy más. A su familia, les envío todo mi cariño y mis más sinceras condolencias en este momento. Deseo de corazón que encuentren mucha fortaleza y consuelo", escribió en sus redes la cantante argentina Amanda Miguel.

La intérprete de ‘Él me mintió’ agradeció la amistad de Piero, así como la música que compartieron.

Por su parte, el colombiano Santiago Cruz, quien compartió escenario con el argentino a su paso por Bogotá escribió: “Hoy se va el gigante y con inmensa tristeza vuelve y aparece en mi cabeza este texto de Cortázar” y compartió un trozo del escritor que reflexiona sobre la muerte que empieza a llegar poco a poco, después de los 50. "Cómo te quería amigo querido, buen vuelo Tanito” puntualizó en una de sus historias el también intérprete Víctor Heredia.

¿Dónde y cuándo será el funeral de Piero?

Sobre la despedida del artista, considerado uno de los más grandes exponentes de la música latinoamericana y un referente de la protesta artística, según los medios argentinos, este jueves 8 de octubre comenzará su velación en la Sala de Velación Lázaro Costa, ubicada en O’Higgins 2842, en el barrio de Belgrano, de Buenos Aires. La velación comenzara hacia las 12:30 del medio día y se extenderá hasta las 8:00 p.m.

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El cortejo fúnebre partirá el viernes 9 de octubre a las 11:00 a.m. desde la sala de velación hasta el Cementerio de la Recoleta, donde serán inhumados sus restos.

La última publicación de Piero en sus redes sociales

Piero era un artista con actividad en sus redes sociales regular. Unos seis días antes de que se confirmara su muerte compartió la que se convertiría en su última publicación. Subió uno de sus recientes triunfos: que su voz en la canción ‘Lo Vengo’ sonara como el tema central en el desfile de Saint Laurent en París.

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Las imágenes de de moda surante la presentación de la colección Verano 2027, con la Torre Eiffel como escenario, causaron emoción en el artista argentino y por ello las compartió con sus seguidores.

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