Muerte de RJ Mitte: Bryan Cranston despide a su hijo en ‘Breaking Bad’: “Te extrañaré”

Este lunes 12 de octubre se confirmó el fallecimiento del actor RJ Mitte, quien se hizo mundialmente famoso con su rol de Flynn en la serie ‘Breaking Bad’.

Mitte, quien tenía 34 años y había nacido en Jackson, Mississippi, vivió, como su personaje en la mencionada serie con parálisis cerebral desde niño. En la premiada serie estuvo durante 56 episodios, emitidos entre el 2008 y 2013.

El actor fallecido en Texas, habría tomado la decisión de acabar con su vida, según las primeras conclusiones que han trascendido a los medios norteamericanos.

Walter White despidió a su hijo

Bryan Cranston, quien dio vida a Walter White, el estelar de ‘Breaking Bad’, dedicó un conmovedor texto de despedida mediante sus redes sociales a quien fuera su hijo en la ficción.

“Escribo esto sumido en una profunda tristeza. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha fallecido. Lo conocí cuando apenas tenía 14 años, tras ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con gran alegría y entusiasmo”, comenzó escribiendo el actor.

“Aunque nació con parálisis cerebral, jamás permitió que ese desafío fuera excusa para nada. Afrontó con gran determinación el exigente calendario de rodaje”, agregó el actor sobre el carácter decidido del joven.

“Siempre escuchaba los consejos que le dábamos sus padres en la ficción (Anna Gunn y yo), aunque, como buen adolescente, a veces hacía caso omiso de forma traviesa para aprender a base de golpes… Era una de las estrellas de una serie de televisión de gran éxito, pero seguía siendo un chico joven”.

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Bryan también recordó en su texto cuando conoció en el capítulo piloto al entonces adolescente. "Aquel chico aún estaba muy verde cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor excelente. Aprovechó su experiencia en la serie para defender activamente a los artistas con discapacidad y lideró una organización filantrópica centrada en ayudar a este colectivo".

Posteriormente reflexionó: “Perder todo ese potencial y las promesas de futuro que albergaba es una tragedia enorme. Resulta especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué lo hizo?“.

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Enseguida mencionó cuando tuvieron contacto por última vez: “Hace apenas unas semanas intercambiábamos mensajes para ver cuándo podíamos quedar a almorzar. No sé si aquel almuerzo habría cambiado su futuro… Pero sí sé que le quería y que disfruté muchísimo de su compañía a lo largo de los años que duró la serie, e incluso después de que se apagara el foco mediático de Breaking Bad”.

Al final cerró diciendo: “Te extrañaré, hijo”.

Otro talento de ‘Breaking Bad’ despide a RJ Mitte

El actor Dean Norris, quien dio vida al agente de la DEA Hank Schrader, en la serie también reaccionó en sus redes sociales a la partida del artista.

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“¡Dios mío! Estaba trabajando, acabo de enterarme de lo que ocurrió con RJ, tengo el corazón roto (…) Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la serie, siempre lo cuidaba cuando era un niño pequeño en el set. Era el amor de un joven y se le echará mucho de menos. Esto es tan desgarrador que no puedo creerlo. Pensando en él y su familia”.

El fallecido Mitte también fungió como embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy y Shriners Children’s y presidió la Fundación Mitte, organización dedicada a las iniciativas para combatir el bullying y los comportamientos estereotipados contra las personas con alguna discapacidad.

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