Muerte de Robe Iniesta: su último concierto, canciones más sonadas y de qué padecía

A los 63 años este 10 de diciembre murió el fundador del grupo de rock español Extremoduro, Robe, aunque la causa de su deceso no se ha confirmado, hay que mencionar que el año pasado sufrió un tromboembolismo pulmonar, que lo obligó a tomar un receso de los escenarios.

Su nombre de pila era Roberto Iniesta Ojea, aunque el mundo lo conoció siempre como Robe. Era tal vez el rockero más popular de España con una carrera que mantuvo por más de 30 años y algunas de sus canciones se convirtieron en himnos como “Jesucristo García”, “So payaso”, “Salir”, “La vereda de la puerta de atrás” y “Puta” entre otras.

¿Quién era Roberto Iniesta?

Roberto nació en Plasencia, Cáceres, el 16 de mayo de 1962, y desde muy joven comenzó a escribir música y poesía. Sus letras siempre fueron intensas, rebeldes, emotivas y desprovistas de temor. Fue hasta 1987 cuando fundó Extremoduro, la agrupación con la que abrazó la fama unos años después, con el álbum Águila.Pero él no se conformó con un grupo, paralelamente tuvo actividad como solista y en el 2015 lanzó un primer álbum. En el 2019, Extremoduro se quería despedir, pero la emergencia sanitaria mundial le impidió hacerlo en escenario, la promesa de volver para decir adiós no se cumplió ese año. Al concluir la pandemia, siguió como solista.

Último concierto y canciones más sonada de Roberto Iniesta

EL último concierto que dio fue el 9 de noviembre del pasado año, en Vigo en el IFEVI. Luego, a causa de ese tromboembolismo pulmonar, que le fue diagnosticado, su gira ‘Ni santos ni inocentes’ fue cancelada.

Dentro de las canciones más sonadas del rockero se cuentan So Payaso, Si te vas, Stand by, Dulce introducción al caos, Salir, Puta, Golfa, locura transitoria y Sucede.

El artista era todo menos políticamente correcto habló abiertamente de adicciones e incluso, según Vanguardia, mencionó que el consumo de algunas drogas le ayudó a componer. Era un rebelde y una de sus frases más famosas indicaba que quería vivir como un “hombre y líder y sin cadenas”.

Roberto falleció un día después de Jorge Martínez, fundador y líder del grupo de rock español Ilegales. Los españoles ya hablan de una semana horribilis.

