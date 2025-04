Muerte papa Francisco: Fonseca, Fanny Lu y Maia le cantaron al pontífice en Colombia

En la madrugada de este lunes 21 de abril, el Vaticano confirmó la muerte de el papa Francisco, cuyo nombre de pila era Jorge Mario Bergoglio. Fue conocido como el primer papa latinoamericano y jesuita en la historia y fue elegido en 2013. Su mensaje de justicia social, su dedicación a los más necesitados, y su firme compromiso con la paz, el medio ambiente y la inclusión resonaron en todo el mundo. A lo largo de su pontificado, el papa Francisco, de 88 años, tocó millones de corazones, incluyendo a muchos artistas colombianos que encontraron en su figura una fuente de inspiración tanto para su arte como para su espiritualidad.

Colombia fue uno de los países que recibió con entusiasmo la visita papal en 2017. Durante esa época, varios artistas nacionales se unieron para rendir homenaje a través de la música. Entre ellos, figuras reconocidas prestaron sus voces y composiciones para la ocasión.

Feligreses en la Plaza de Bolívar, para ver al papa Francisco "Jorge Mario Bergolio", en su segunda día de visita a Colombia. Fotografía por: Óscar Pérez

¿Quiénes fueron los famosos que le cantaron al papa Francisco?

En su visita a Colombia, en septiembre del 2017, el papa Francisco escuchó la voz de varios colombianos, quienes interpretaron varios temas religiosos para darle la bienvenida.

Fonseca

Durante la visita del papa a Colombia, el cantante bogotano se unió a los actos oficiales, deleitando a todos con su música en honor al mensaje de reconciliación y unidad que el pontífice promovía. En sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje: “Emocionado y agradecido de haberle cantado a su Santidad El Papa Francisco @franciscus el himno de Colombia🇨🇴 y mi canción “Puede ser”. Gran mensaje de Paz y reconciliación nos deja el Papa a los Colombianos”.

Puede ser es una canción que Fonseca escribió a finales el 2015. Ese tema fue el seleccionado por la organización de la visita del papa a Colombia, para darle la bienvenida en la Casa de Nariño. El artista también interpretó el Himno Nacional en la Plaza de Bolívar.

Fanny Lu

Ese mismo día, en una tarima a las afueras del Capitolio Nacional, Fanny Lu también cantó junto a Héctor Tobo, un conocido cantautor católico, el tema De tu mano, mientras el papa Francisco daba la vuelta a la plaza en su papamóvil.

“¿Momento mas sublime que este? Nuestras voces al compas de este hermoso momento. Me cuentan que nunca nadie había cantado mientras un Papa hacia su ingreso a algún lugar. Papá Dios nos has dado un gran regalo”, escribió la caleña en sus redes sociales.

Maia

En el Parque Simón Bolívar, donde se extendió la misa campal, Maia tuvo a cargo la interpretación del salmo responsorial. En una pasada entrevista para La Kalle, ‘La niña bonita’ de Barranquilla explicó cómo fue su preparación para cantarle al papa en su visita a Colombia en septiembre del 2017.

“Como 3 meses antes de que llegara el Papa me dijeron que había sido escogida para cantar el salmo, en ese momento pregunté cómo había pasado y me dijeron que habían presentado unos artistas colombianos al concejo papal y decidieron que era yo quien debía hacerlo, pero en ese momento no me dieron instrucciones de nada, pero ya faltando dos semanas me llegaron las partituras del salmo. Cuando eso llega, Dios mío, le quito el niño a San Antonio y que se tengan, ya cuando faltaban solo dos días para que llegara el Papa, tuve dos ensayos con la Filarmónica, y ya, después, nos montamos a cantar y fue un momento mágico”, aseguró.

Carlos Vives

En esa misma visita del papa Francisco al país cafetero, Carlos Vives también interpretó la canción Doy el primer paso, que fue creada especialmente para él como un himno para su visita.

Manuel Medrano

El intérprete de Bajo el agua fue invitado por los organizadores del encuentro a interpretar Ave María y Jesucristo frente al papa. “Me siento muy emocionado, porque es algo muy especial, estar frente a alguien con tanta paz y a quien admiro. Que me hayan invitado es una experiencia que cualquier artista desearía y me siento afortunado. Cantaré Ave María de (Franz) Schubert y Jesucristo que hiciera popular Roberto Carlos, además de dos de mis temas”, dijo en El Universal.