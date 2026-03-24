Murió actor principal de ‘Avenida Brasil’ y ‘El Clon’. Llevaba días hospitalizado

Juca de Oliveira, el actor que le dio vida a Santiago Moreira, el padre de Carmina, la malvada madrastra en ‘Avenida Brasil’, una de las novelas extranjeras más exitosas que se ha presentado en la pantalla colombiana, y que tuvo éxito en varios países latinoamericanos, murió.

El papel de Juca era el de un hombre que parecía justo y amable, pero que en realidad, escondía un oscuro pasado, ya que había sido acusado de varios crímenes graves y era buscado por las autoridades.

El canal Globo confirmó la noticia, al tiempo que detalló que el actor, uno de los más importantes de Brasil, estaba recluido, desde el 13 de marzo, en la clínica Sírio Libanês de São Paulo, según el portal G1, debido a una afección cardíaca y a una neumonía que se complicó. Había cumplido 91 años.

El actor Juca Oliveira, que personificó al padre de Carmina, en Avenida Brasil falleció. Fotografía por: Instagram

Uno de sus compañeros de elenco que envió prontamente un mensaje por su fallecimiento fue Débora Falabella, quien personificó a Nina, la estelar de ‘Avenida Brasil’, ella escribió: “Juca de Oliveira, una presencia brillante en nuestro teatro y televisión. Harás mucha falta”.

¿Quién era Juca de Oliveira, actor fallecido de Avenida Brasil?

Además de actor, Juca era escritor audiovisual. Antes de ‘Avenida Brasil’ tuvo un importante rol en la telenovela ‘El Clon’, producida en el 2001, donde fue el doctor Albieri, un científico clave en la historia por desarrollar un experimento de clonación humana.

La serie “El otro lado del paraíso”, fue su último trabajo actoral; allí personificó Natanael, en el 2018.

Juca también tuvo una carrera en el teatro y en el séptimo arte. En el primer renglón trabajó en medio centenar de obras y escribió 11. En el cine estelarizó la película “El caso de los hermanos Naves”, en 1967. También fue miembro de la Academia Paulista de Letras.

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